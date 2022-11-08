Hudut Kartalları sınırda 5 teröristi yakaladı

Hudut Kartalları sınırlarda geçit vermiyor...Öte yandanterörle mücadelesini de sürdüren güvenlik güçleri, başarılı operasyonlara imza atıyor.Son oalrak ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ terör örgütü mensubuna geçit verilmedi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından duyurdu.MSB açıklamasında şu ifadeleri kullandı:'Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cülere karşı mücadelemiz sürüyor. Son olarak Edirne hududunda ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.'