Hudut Kartalları sınırda 5 teröristi yakaladı
Hudut birlikleri, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Hudut Kartalları sınırlarda geçit vermiyor...
Öte yandanterörle mücadelesini de sürdüren güvenlik güçleri, başarılı operasyonlara imza atıyor.
Teröristlere geçit verilmedi
Son oalrak ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ terör örgütü mensubuna geçit verilmedi.
MSB duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından duyurdu.
MSB açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
'Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cülere karşı mücadelemiz sürüyor. Son olarak Edirne hududunda ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.'
Öte yandanterörle mücadelesini de sürdüren güvenlik güçleri, başarılı operasyonlara imza atıyor.
Teröristlere geçit verilmedi
Son oalrak ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ terör örgütü mensubuna geçit verilmedi.
MSB duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından duyurdu.
MSB açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
'Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cülere karşı mücadelemiz sürüyor. Son olarak Edirne hududunda ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.'