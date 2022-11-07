İşte FETÖ’cü ihaneti: Dolar artıyor diye sevinmişler

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz Şubat ayında örgütün güncel yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 20 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 13 şüpheli hakkında 'terör örgütüne üye olma' suçundan dava açıldı. Dava açılan şüphelilerden biri de kadınlardan M.A. idi.'ÖRGÜT ÜYELERİNİ AYLIĞA BAĞLAMIŞ'İddianamede M.A hakkında örgüt sohbetlerine katıldığı ve örgüt mensuplarını mağdur olarak gördüğü, örgüt üyelerine aylık olarak para yardımında bulunduğu, örgütün amacını benimsediği ve hiyerarşik yapısına dahil olduğu, bu suretle verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olmak üzere kendi iradesini örgüt iradesine terk ettiği, dolayısıyla silahlı terör örgütüne üye olma suçunu islediği, ayrıca terör örgütü mensuplarına fon sağlamak suretiyle terörizmin finansmanı suçunu işlediği belirtildi.'TELEFONUNDAN ÇIKANLAR ÖRGÜTÜN NİYETİNİ ORTAYA KOYDU'İddianamede M.A'nın telefonundan çıkanlar mesajlarda yer aldı. Mesajlarda örgütün mevcut hükümeti devirme isteği bir kez daha gözler önüne serildi. M.A'nın KHK kapsamında ihraç edilen kadın arkadaşı mühendis H.H. arasında geçen mesajlarda, "Dolar artacak ve hükümeti zora sokacak. Bizde hükümetin zora girmesi için doların artmasını istiyoruz" ifadelerini kullandığı belirtildi. Mesajların devamında ise iki kadın arasında, "Devran dönecek. Keser döner sap döner bir gün bize döner. Mevcut hükümet iktidardan düşecek. Tekrardan örgüt söz sahibi olacak. Örgütün söz sahibi olması ile FETÖ yapılanması ile mücadele veren devlet görevlileri ve hükümetten hesap sorulacak" konuşmaları yer alıyor.'CUMHURBAŞKANINI ÖVÜCÜ KONUŞMALARDAN RAHATSIZLIK DUYMUŞ'İddianamede M.A'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övücü mesajlardan rahatsız olduğuna da yer verildi. M.A. bu konuda kendisini şu sözlerle savundu: "FETÖ konusunda milleti rahatsız etmesinden dolayı rahatsız oluyorum. FETÖ konusundan dolayı etrafımda çok fazla mağdur olduğundan, işinden olanlar olduğu için ben de o kadarcık bir tepki gösterdim. Suçsuz kişilerin suçlu konuma konulmasından dolayı rahatsız oldum. Bir gün devranın döneceğinden bahsederken, FETÖ'den dolayı insanlar mağdur olmasın, FETÖ olayları bitsin manasında kullandım. FETÖ olayları olmasaydı ülkenin daha iyi olacağını düşünüyorum. Mevcut düzenin beni rahatsız ve tedirgin etmesinin sebebi, etrafımda olan insanların FETÖ'den dolayı mazlum duruma düşmesidir. Onlar için üzülüyorum."