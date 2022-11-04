  • USD: 18,59 - 18,63
  • EURO: 18,19 - 18,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Uyuşturucuyla dev mücadele: 10 ayda 42 bin 442 operasyon 6 bin 103 tutuklama

İstanbul Valiliği, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve gümrük ekiplerinin 10 ayda 42 bin 442 operasyon yaptığını, 6 bin 103 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Ekleme: 4.11.2022 - 13:16 Güncelleme: 4.11.2022 - 13:50 / Editör: Ozge Selin
Uyuşturucuyla dev mücadele: 10 ayda 42 bin 442 operasyon 6 bin 103 tutuklamaİstanbul Valiliği, uyuşturucu ve uyuşturucu ticareti yapanlara karşı yürütülen mücadelede alınan başarılı sonuçları paylaştı. Güvenlik güçleri başta olmak üzere, ilgili tüm kurumlar, sivil toplum örgütleri ve gönüllü kuruluşların kararlılık ve uyum içerisinde çaba gösterdiği vurgulanan açıklamada, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve gümrük teşkilatının gerçekleştirdiği operasyonların verileri bildirildi.

Buna göre; 2022 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla gerçekleştirilen 42 bin 442 operasyonda toplam 61 bin 612 şüpheli yakalandı, 6 bin 103 şüpheli ise tutuklandı.

Operasyonlarda 841 kilo 6 gram eroin, 6 bin 821 kilogram esrar, 739 kilogram kokain, 545 kilo 7 gram bonzai, 17 gram bonzai hammaddesi, 4 bin 639 kilogram metamfetamin, 279 kilo 9 gram diğer uyuşturucu maddeler, 10 bin 700 litre asetik anhidrit ve 22 milyon 375 bin 82 adet ecstasy-captagon hap ele geçirildiğini açıkladı.

Acıklamada 2019 yılından günümüze kadar uyuşturucuyla mücadele çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgiler de paylaşıldı.

Tabloya göre 2021 yılı 47 bin 59 operasyonla en yoğun uyuşturucu baskınının yapıldığı yıl olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl yakalanan kişi sayısı 67 bin 587, tutuklanan şüpheli sayısı ise 6 bin 658 olarak kayıtlara geçti.
Yeni görüntüler paylaşıldı! Başkan Erdoğan, Gaziray'ı kullanırken çocuklarla şarkı söyledi
Beyoğlu'nda HDP'lilerden PKK/KCK'lılar için yürüyüş! 121 gözaltı
Türkiye o rengi seçti! İşte TOGG’un merak edilen anket sonucu
Nevşehir'de feci kaza: Partilileri taşıyan otobüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var... Genel Başkan'dan açıklama
Mehmet Ali Çelebi'den İHA ve SİHA'lardan 'Bir algı hikayesi' diye söz eden Tele 1'e sert tepki: Yazıklar olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Duman solisti Kaan Tangöze'ye AK Parti'den cevap: Seçimi beklemene gerek yok
Atina hadsiz açıklamalarına bir yenisini daha ekledi: Savaşa hazır olun
CHP'li belediye Ecevit çiftine benzemeyen heykel yaptı
Kabine yarın toplanıyor: Masada önemli konular yer alacak
Murat Kurum'dan TOKİ kura çekimi açıklaması
MİT Suriye'de PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusunu öldürdü
Financial Times, Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki rolünü analiz etti
Kılıçdaroğlu, 'Tefeci' dediği yatırımcılardan para istemiş
Muharrem İnce 6'lı masa ile alay etti! 'Kısır günü mü, altın günü mü...'
Teröristlerin inine operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan TBMM'ye çağrı: Hakim ve savcılarımıza hakaret edenleri yargıya teslim edelim
İngiltere'de hayat pahalılığı protestosu! Rishi Sunak'ı istifaya çağırdılar
Gaziray'ın ilk sürüşünü yapan Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonuna kadar ücretsiz olacak
Başkan Erdoğan, Gaziantep'te Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına sonrası yağmur ve kar bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına sonrası yağmur ve kar bekleniyor

Görenleri adeta büyülüyor: Game of Thrones sahnesi değil Erzincan’daki Kalecik Kalesi

Görenleri adeta büyülüyor: Game of Thrones sahnesi değil Erzincan’daki Kalecik Kalesi

Twitter'da ücretli dönem resmen başladı

Twitter'da ücretli dönem resmen başladı

Dünya diken üstünde: Kontrolden çıkan Çin roketi ne zaman nereye düşecek?

Dünya diken üstünde: Kontrolden çıkan Çin roketi ne zaman nereye düşecek?

Kütahya'da heyecanlandıran keşif: Roma dönemine ait olduğu belirlendi

Kütahya'da heyecanlandıran keşif: Roma dönemine ait olduğu belirlendi

Bursa'nın simgesi Tophane Saat Kulesi'nin asırlık saati 30 yıl sonra çalıştırıldı

Bursa'nın simgesi Tophane Saat Kulesi'nin asırlık saati 30 yıl sonra çalıştırıldı