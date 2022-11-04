Elazığ’da silahlı kavga: 3 kişi öldürüldü

Olay, merkez Sürsürü Mahallesi İmamefendi Bulvarında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iş yeri içerisinde silahlı kavga çıktı.Kavgada, 2 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Öte yandan, ölenlerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.1 kişinin gözaltına alındığı olayda soruşturma sürüyor.