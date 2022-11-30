Kasımın son indirimi pompaya yansıdı: Motorin 4 lira düştü

Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları, brent petrol ve dolar/TL kurunda yaşanan haraketlilikle birlikte değişim gösteriyor. Çin'de meydana gelen gelişmeler, G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması beklentisi ile brent petrol fiyatları 11 ayın en düşük seviyesini test etti.Geçtiğimiz iki haftada 4 kez indirim uygulanan akaryakıt fiyatlarına bu hafta da iki gün art arda indirim geldi. Benzin ve motorin fiyatlarına gelen indirimin ardından akaryakıt pompa fiyatları güncellendi. İşte, 30 Kasım Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları...Cuma günü 86,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,39 azalarak 81,71 dolar oldu.Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,44 dolardan alıcı buldu.Brent petrolün varil fiyatı 28 Kasım'da 81,11 dolara, WTI ham petrolünün varil fiyatı 73,84 dolara kadar geriledi.Böylece, Brent petrolün varil fiyatı 12 Ocak'tan bu yana, WTI ham petrolünün varil fiyatı ise 28 Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyelerini gördü.15 Kasım motorine 1,56, 19 Kasım benzine 75 kuruş ve 23 Kasım'da benzin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş indirim uygulanmıştı.24 Kasım Perşembe günü motorin fiyatlarına 95 kuruş, 25 Kasım Cuma günü benzin fiyatlarına ise 47 kuruş indirim gelmişti.Brent petrol fiyatlarında gözlemlenen düşüşün ardından motorin fiyatlarına 29 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 82 kuruş indirim gelmişti.30 Kasım gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 58 kuruşluk daha indirim uygulandı.Motorine uygulanan art arda indirimin ardından litre fiyatı İstanbul'da 22,43, Ankara'da 22,58 ve İzmir'de 22,64 TL'den satılıyor.İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.16 TLİstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.45 TLİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,54 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.15 TLİstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.43 TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,08 TLAnkara'da benzin litre fiyatı 20.33 TLAnkara'da motorin litre fiyatı 22,58 TLAnkara'da LPG litre fiyatı 10.79 TLİzmir'de benzin litre fiyatı 20.34 TLİzmir'de motorin litre fiyatı 22.64 TLİzmir'de LPG litre fiyatı 10,54 TL