Karadeniz gazında heyecanlandıran gelişme! Filyos artık hazır!

BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Batı Karadeniz gazının miktar ve kalitesinin belirlendiği Filyos Ana Ölçüm İstasyonu kabulü yapılarak gaz alımına hazır hale getirilmiştir.' ifadesi kullanıldı.BAKAN DÖNMEZ DUYURMUŞTUEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce yaptığı açıklamada, ölçüm istasyonunun 15 Ekim'de teste hazır hale geleceğini, kasımda da tamamlanmış olacağını belirtmişti.'MART SONUNDA SİSTEME VERİLECEK'Dönmez, Karadeniz gazının gelecek yıl mart ayı sonuna kadar sisteme verileceğini açıklamıştı.