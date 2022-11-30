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CHP İstanbul İlçe Başkanları Canan Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu hakkında sözleri sonrası tarafını seçti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan 'şizofreni' krizi sonrası CHP ilçe başkanları tarafını seçti. İBB 2023 yılı bütçe görüşmelerinde 39 ilçe başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti ve Kaftancıoğlu yer almadı.

CHP İstanbul İlçe Başkanları Canan Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu hakkında sözleri sonrası tarafını seçti
Ekleme: 30.11.2022 - 14:37 Güncelleme: 30.11.2022 - 14:38 / Editör: Ozge Selin
CHP İstanbul İlçe Başkanları Canan Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu hakkında sözleri sonrası tarafını seçti
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "Sen adaylığı bırak Belediye Başkanlığını yap, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" sözlerinin ardından yaşanan tartışmalar sonrası 39 ilçe başkanının İmamoğlu'nu ziyaret etmesi dikkat çekti.

KAFTANCIOĞLU GELMEDİ
CHP Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas, ziyaretin fotoğrafını "İstanbul Büyükşehir Belediyemizdeydik! İstanbul Büyükşehir Belediyemizin 2023 yılı bütçe görüşmeleri öncesi 39 İlçe Başkanımız ile birlikte İBB Başkanımız Sn.Ekrem İmamoğlu ziyaret ettik. 16 Milyon İstanbul’lunun bütçesi hayırlı olsun" diyerek paylaştı.

CHP İstanbul İlçe Başkanları Canan Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu hakkında sözleri sonrası tarafını seçti
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CHP İstanbul İlçe Başkanları Canan Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu hakkında sözleri sonrası tarafını seçti
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