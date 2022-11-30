Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşıyla bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada; "Ukrayna’daki gelişmeleri ve NATO genişlemesini ele aldık" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hollandalı mevkidaşıyla görüşmesine dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bükreş'teki ikinci günümüze Hollandalı mevkidaşım Hoekstra'yla görüşerek başladık. Ukrayna'daki gelişmeleri ve NATO genişlemesini ele aldık" ifadelerini kullandı.