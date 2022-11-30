Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada; "Ukrayna’daki gelişmeleri ve NATO genişlemesini ele aldık" dedi.