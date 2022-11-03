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Ukrayna: Tahıl taşıyan 7 gemi yola çıktı

Ukrayna Altyapı Bakanlığı, 290 bin ton tarım ürünü taşıyan 7 geminin Odessa, Çornomorsk ve Pivdennyi limanlarından yola çıktığını duyurdu.

Ekleme: 3.11.2022 - 17:27 Güncelleme: 3.11.2022 - 17:29 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna: Tahıl taşıyan 7 gemi yola çıktı
Savaş halindeki Ukrayna ve Rusya'nın tahıl ürünlerinin dünyaya dağıtımı için Türkiye'nin öncülüğünde imzalanan Karadeniz'de tahıl koridoru anlaşması Rusya'nın askıya alması ile sekteğe uğramıştı.

Rusya'nın Ukrayna tarafından anlaşmaya aykırı adımlar atıldığı gerekçesi ile askıya aldığı anlaşma Türkiye'nin yeniden devreye girmesi ile takrar sağlandı.

Ukrayna: 7 gemi yola çıktı
İHA'nın haberine göre bu kapsamda Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Odessa, Çornomorsk ve Pivdenny limanlarından Ukrayna tahılı yüklü yeni gemilerin yola çıktığı duyurdu.

Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında 10 milyon tarım ürününün 43 ülkeye sevk edildiğini belirten Bakanlık, '3 Kasım'da, 290 bin ton tarım ürünü taşıyan 7 gemi Odessa, Çornomorsk ve Pivdennyi limanlarından ayrıldı. Gemiler, Asya ve Avrupa ülkelerine gidiyor. ESENTEPE isimli gemi, 29 ton ayçiçeği tohumu ile Umman'a, KEY NIGHT isimli gemi ise 67 bin ton mısır ile Çin'e gidiyor' açıklamasında bulundu.

Öte yandan, 1 Ağustos'tan itibaren 10 milyon ton gıdayı taşıyan 430 geminin Afrika, Asya ve Avrupa ülkelerine ulaştığını ifade eden Bakanlık, 'Daha önce de belirtildiği gibi, Rusya Boğaz'daki denetimleri engellemeseydi, Ekim ayı ihracatı yüzde 30-40 oranında daha yüksek olabilirdi' dedi.
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