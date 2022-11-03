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Ukrayna'daki 'kirli bomba' teftişi sona erdi: Üç tesis de temiz çıktı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna’daki üç nükleer tesiste teftişlerin sona erdiğini belirterek, “Lokasyonlarda bildirilmemiş nükleer faaliyetler ve materyallere dair herhangi bir işaret bulunmadı” dedi.

Ekleme: 3.11.2022 - 21:59 Güncelleme: 3.11.2022 - 21:59 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'daki 'kirli bomba' teftişi sona erdi: Üç tesis de temiz çıktı
Rusya'nın Ukrayna'nın kendi topraklarında 'kirli bomba' kullanarak kendilerine karşı provokasyon düzenleyeceği iddiasının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), Ukrayna'da 3 tesiste başlattığı teftiş sona erdi.

UAEA tarafından yapılan yazılı açıklamada, “UAEA müfettişlerinin Ukrayna hükümetinin talebi üzerine Ukrayna'daki üç noktada saha içi doğrulama faaliyetlerini tamamladı” ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'nın UAEA'dan teftiş talebinin Rusya'nın başkent Kiev'deki Nükleer Araştırma Enstitüsü, Zhovti Kody'deki Doğu Madencilik ve İşleme Tesisi ve Dnipro'daki Üretim Derneği Pivdennyi Makine-İnşaat Tesisi'ndeki faaliyetler hakkında iddialarda bulunmasının ardından geldiği aktarılan açıklamada, müfettişlerin planlanan tüm faaliyetleri yerine getirdiği ve söz konusu tesislere sınırsız erişim sağladığı belirtildi. Açıklamada, müfettişlerin ayrıca UAEA'nın analiz için çevresel örnekler de topladığı ifade edildi.

UAEA Başkanı Rafael Grossi ise yaptığı açıklamada, müfettişlerin Ukrayna'daki mevcut çatışma sırasında zorlu koşullarda faaliyetlerini yürüttüklerine dikkat çekerek, “Şimdiye kadar elde ettiğimiz sonuçlara ilişkin teknik ve bilimsel değerlendirmemiz, bu üç yerde bildirilmemiş nükleer faaliyetler ve materyallere dair herhangi bir işaret göstermedi. Ayrıca çevresel örneklemenin sonuçlarını da en kısa sürede raporlayacağız” dedi.

Grossi ayrıca, UAEA'nın, beyan edilmemiş faaliyetlerin ve materyallerin bulunmadığını doğrulamak ve böylece bu tür materyallerin herhangi bir şekilde kötüye kullanımını caydırmak için Ukrayna'da bu tür doğrulama faaliyetlerini yürütmeye hazır olduğunu vurguladı.
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