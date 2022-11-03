İstanbul'da para nakil aracını soymaya çalışan 4 zanlı yakalandı

İstanbul Başakşehir'de bankaya ait para nakil aracını durdurup soygun yapmak isteyen 6 şüpheliden 4'ü polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

İstanbul Başakşehir'de bankaya ait para nakil aracını durdurup soygun yapmak isteyen 6 şüpheliden 4'ü polis ekiplerince suçüstü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, bir bankaya ait para nakil aracının görevlileri, takip edildiklerini fark edince durumu polise bildirdi.Nakil aracını takip eden zanlılar, aracı durdurduktan sonra soygun girişiminde bulundu. Bu sırada olay yerine polis ekipleri geldi.



Polisin geldiğini fark eden şüpheliler, geldikleri otomobille kaçmaya çalışırken park halindeki 5 araca çarptı.Otomobilden inip kaçmaya çalışan zanlılardan 4'ü polis ekiplerince yakalanırken, 2'si olay yerinden kaçtı.Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü, nakil aracı ise güvenli alana çekildi.Gözaltındaki 4 zanlının emniyetteki sorgusu sürerken, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

