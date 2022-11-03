İmran Han'a suikast girişimi sonrası Pakistanlı gazeteci canlı yayında anlattı: Şahbaz Şerif'in sözleri bir hiç! İç savaş çıkacak

Pakistan eski Başbakanı İmran Han'a yönelik suikast girişimi ülkeyi savaş alanına döndürdü. İmran Han taraftarları merkez hükümeti suçlayarak harekete geçti. Pakistanlı gazeteci Fakhar Ur Rehman, "Şahbaz Şerif'in sözleri ve soruşturma başlatması artık bir hiç! Ülkede iç savaş çıkacak gibi görünüyor." dedi.

Pakistan'da İmran Han 'a yönelik suikast girişimi sonrası ortalık karıştı. İmran Han taraftarları sokağa dökülürken, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif olayı kınadı ve soruşturma başlattı. Ancak bu öfkeyi dindirmedi. A Haber canlı yayınında konuşan gazeteci Fakhar Ur Rehman, "Şahbaz Şerif'in sözleri ve soruşturma kararı alması artık bir hiç. İç savaş çıkacak." dedi.



"İMRAN HAN GENELKURMAY BAŞKANINI KAST ETMİŞTİ"



İmran Han'a suikast girişimi ve sonrasını değerlendiren Fakhar Ur Rehman şu ifadeleri kullandı:



Bu Pakistan'ın ABD Büyükelçisi tarafından bir şifre mektubu gönderildi. Pakistan ABD Büyükelçisi'ne yapılan sözlü bir talimat vardı. Pakistan ABD Büyükelçisi şifreli bir mektup ile hükümete göndermişti. İmran Han bu mitingde şifreli mektubun içindeki önemli kısımları halka açıklamıştı. İmran Han Meclis'te yapılan güven oylamasında, İmran Han hükümetinin düşürülmesi sonrası sıkı yönetimler kaldırılacaktır gibi şeyler vardı. Başbakan bendim, ABD kimi bu işi yapmak için mektubu yazmıştı? İmran Han dün de miting de bunu söyledi. Kendisinin kast ettiği kişi Genelkurmay Başkanı idi.



"İMRAN HAN İÇİN 'SİYASETTE ÖLÜME KADAR İNTİKAM VAR' ŞEKLİNDE KONUŞMALAR VARDI"



'Niye ülkeyi yolsuzluktan suçlanan kişilere teslim ettiniz, bunun cevabını istiyorum Pakistan iflas durumuna geldi. Buğday kıtlığı önümüzdeki günlerde yaşanabilir.' İmran Han orduyu bu sorularla suçlayarak cevapları almak istedi. Orduyu sert eleştirmişti. İmran Han'a yönelik bu iktidar koridorlarında konuşuluyordu. Dolayısıyla merkezdeki 13 partili koalisyon hükümeti tarafından İmran Han'a 'Fitne ve Fesat' ifadeleri kullanılmıştı. İmran Han'ı siyasetten uzaklaştırmak için bazı davalar açılmıştı. Bu siyasette ölüme kadar intikam var konuşmaları her zaman yapıldı burada. Biz şimdi bu noktaya gelmiş durumdayız.



"ŞAHBAZ ŞERİF'İN AÇIKLAMASI BİR HİÇ, PAKİSTAN İÇ SAVAŞA SÜRÜKLENİYOR"



Bu seçimler konusunda büyük bir beklenti var. Şahbaz Şerif tarafından yapılan kınama ve soruşturma başlatılması bir hiç. Çünkü İmran Han taraftarları merkezdeki hükümeti sorumlu tutacaklar. Artık siyaseti bir kenara bırakacağız. Sanki Pakistan büyük bir iç savaşa sürükleniyor gibi.



