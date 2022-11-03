Bodrum'da su ishale hattı yine patladı! Asfalt yarıldı, su baskınları yaşandı

Bodrum’da su isale hattı yine patladı, asfalt yarıldı. Tonlarca su şelale gibi aktı. Ev ve işyerlerini su bastı. Bölgede sık sık patlamaların meydana geldiğini belirten vatandaşlar duruma isyan etti. Bir önce kalıcı bir çözüm bulunmasını istedi.

Bodrum'da alt yapı sıkıntısı bir kez daha baş gösterdi. Bitez Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı'nda kanayan yara haline gelen isale hattı patlamaları bir kez daha yaşandı.Patlayan borudan çıkan suyun tazyikiyle asfalt yarıldı, tonlarca su şelale gibi aktı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Ev ve işyerlerinde su baskınları oluştu. Çevredekiler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Trafikte ilerlemekte güçlük çekildi. MUSKİ ekiplerince, hatta giden su kesilip patlağın olduğu noktada tamir çalışması başlatılacağı bildirildi.Bölgede sık sık patlamaların meydana geldiğini belirten vatandaşlar duruma isyan etti. Bir önce kalıcı bir çözüm bulunmasını istedi.