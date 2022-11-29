Beykoz'da bir iş yerinin deposunda yangın çıktı!
Beykoz Anadolu Hisarı'nda yangın çıktı. Bir işyerinin deposunda çıktığı belirtilen yangında, müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Beykoz Anadolu Hisarı Mahallesi'nde deniz kıyısında bir restoranın deposunda yangın çıktı.
BİRÇOK NOKTADAN GÖRÜLÜYOR
Beykoz Anadolu Hisarı Mahallesi Körfez Caddesi üzerinde bulunan deniz kıyısındaki bir restoranın deposunda kısmında yangın çıktı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Beykoz ve Üsküdar'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın kısa sürede söndürüldü. Ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı.
BİRÇOK NOKTADAN GÖRÜLÜYOR
Beykoz Anadolu Hisarı Mahallesi Körfez Caddesi üzerinde bulunan deniz kıyısındaki bir restoranın deposunda kısmında yangın çıktı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Beykoz ve Üsküdar'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın kısa sürede söndürüldü. Ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı.