Beykoz'da bir iş yerinin deposunda yangın çıktı!

Beykoz Anadolu Hisarı'nda yangın çıktı. Bir işyerinin deposunda çıktığı belirtilen yangında, müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Beykoz Anadolu Hisarı Mahallesi'nde deniz kıyısında bir restoranın deposunda yangın çıktı.Beykoz Anadolu Hisarı Mahallesi Körfez Caddesi üzerinde bulunan deniz kıyısındaki bir restoranın deposunda kısmında yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Beykoz ve Üsküdar'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangın kısa sürede söndürüldü. Ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı.