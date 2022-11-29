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Beyaz Gazete
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6’lı masanın taslağı var ama adayı yok! 'Lider değil, emir eri arıyorlar'

Millet İttifakı, adaylık tartışmalarının gölgesinde anayasa taslağını açıkladı. Ancak sadece eskiye dönüş özlemi içeren taslak toplumda karşılık bulmadı

6’lı masanın taslağı var ama adayı yok! 'Lider değil, emir eri arıyorlar'
Ekleme: 29.11.2022 - 09:17 Güncelleme: 29.11.2022 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
6’lı masanın taslağı var ama adayı yok! 'Lider değil, emir eri arıyorlar'
Yaklaşık 8 aydır 49 defa bir araya gelen 6 benzemezin oluşturduğu ittifakta, ortak aday bilmecesinin yanıtı bulunamadı. Adaylık tartışmaları sırasında 6'lı masanın ortakları dün hazırladıkları anayasa taslağını açıkladı.

6’lı masanın taslağı var ama adayı yok! 'Lider değil, emir eri arıyorlar'

Tanıtımı yapılan "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği" eskiye dönüş özlemini tekrarladığı için siyasi çevrelerde ve kamoyunda beklenen etkiyi gösteremedi. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıda 6'lı masanın ortağı Temel Karamollaoğlu'nun uyuduğu an ise günün özeti oldu. 6'lı masanın önerdiği anayasa taslağına göre milletlerarası antlaşmalardan geri çekilme yetkisi yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) olacak ve başkanı ana muhalefet partisinden olan Kesin Hesap Komisyonu kurulacak. Hükümet krizlerini önlemek için de yapıcı güvensizlik oyu aranacak.

Olağanüstü hal durumları ise TBMM'nin onayına sunulacak. Siyasi parti kapatma kararlarında da TBMM'nin onayı gerekecek. Önerilen Anayasa değişikliği ile Yükseköğretim Kurulu kaldırılacak ve Yükseköğretim Üst Kurulu kurulacak.

6’lı masanın taslağı var ama adayı yok! 'Lider değil, emir eri arıyorlar'

LİDER DEĞİL, EMİR ERİ ARIYORLAR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, açıklanan taslağı, "Tek dertleri statükoyu geri getirmek. Bunlara geçit vermeyeceğiz" diyerek eleştirdi. Bozdağ, şunları söyledi: "Bu 6 kişi, Türkiye'yi yönetmeye talip bir cumhurbaşkanı değil emir erliklerini kabul edecek adayı arıyorlar. Cumhurbaşkanının yetkileri parti liderleri tarafından paylaşılamaz. Şimdiden diyorlar ki; 'Biz Cumhurbaşkanının yetkilerini alacağız. Şöyle yapacağız. Böyle yapacağız. Anayasayı ve yasaları bir tarafa koyacağız. Kafamıza göre Türkiye'yi yöneteceğiz.' Hiç kimse kusura bakmasın bu millet Tayyip Erdoğan gibi kendi hür iradesiyle dirayetli bir şekilde ülkeyi yöneten liderden sonra 6 liderin kuklasınıı bu ülkeye cumhurbaşkanı seçmez."

MIŞIL MIŞIL UYUDU
6'lı masanın açıkladığı anayasa taslağı, siyasi çevrelerde beklenen etkiyi oluşturmazken, masa ortaklarının heyecanından da eser yoktu. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu'nun yaptığı uzun konuşma sırasında ekrana yansıyan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu uyuyakalırken, o anlar kameralara takıldı.

6’lı masanın taslağı var ama adayı yok! 'Lider değil, emir eri arıyorlar'


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