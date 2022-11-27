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Hakkari’de terör operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 16 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar...

Ekleme: 27.11.2022 - 13:15 Güncelleme: 27.11.2022 - 13:15 / Editör: Ozge Selin
Hakkari’de terör operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin de desteği ile terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik il merkezi, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Eş zamanlı operasyonda, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 16'sı yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Operasyonda yapılan aramalarda ise, çok sayıda örgütsel yayın, ruhsatsız tüfek ve dijital materyaller ele geçirildi.
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