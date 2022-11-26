İtalya'da heyelan faciası: 8 kişi hayatını kaybetti

İtalya'nın tatil bölgesinde yer alan Ischia adasındaki şiddetli yağmurun neden olduğu Heyelan sonrası binalar toprak altında kaldı.Başbakan yardımcısı Matteo Salvini az önce yaptığı açıklama ile olayda 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.İtfaiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Görgü tanıkları aralarında bir de bebeğin olduğu ailenin arabaları içinde denize sürüklendiğini anlattı.Günün erken saatlerinde ANSA ve AGI Haber ajansları küçük kasabadaki toprak kayması nedeni ile 13 kişinin kaybolduğunu duyurmuştu.