Şebnem Korur Fincancı hakkında iddianame kabul edildi
Terör örgütü PKK/YPG'nin yayın organında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kimyasal silah kullandığı iftirasını ortaya atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Rasime Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Fincancı hakkında 1 yıl 6 aydan 7,5 yıla kadar hapis istendi
Terör örgütü PKK/YPG'nin yayın organında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kimyasal silah kullandığı iftirasını ortaya atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Rasime Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Fincancı hakkında 1 yıl 6 aydan 7,5 yıla kadar hapis istendi.
PKK KANALINDA ALÇAK İFTİRALAR
Fincancı PKK'nın yayın organlarından birine katılarak TSK ve Mehmetçik'e iftira attı. Görüntüleri izlediğini söyleyen Fincancı, 'kimyasal kullanılmış' dedi.
Fincancı konuya ilişkin şu cümleleri kullandı:
'Daha önce de incelemiştim. Belliki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz.'