Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada 1 şüpheliyi yakaladı.Zanlının üzerinde yapılan aramada, bin 97 uyuşturucu hap ele geçirildi.Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde bir evde uyuşturucu madde ve silah bulunduğu bilgisi üzerine düzenlediği operasyonda, 4 şüpheliyi yakaladı.Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 502 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği, 35 fişek, şarjör, kılıç, bıçak ve kaçak rakı üretiminde kullanılan imbik ele geçirildi.Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.