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Yine facia yine İETT! Önce minibüse sonra kafeye çarptı

İETT otobüslerinin karıştığı kazalara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Bakırköy'de kontrolden çıkan bir İETT aracı, yolcu indirmek için yolda bekleyen bir minibüse çarptı. Minibüsün ardından bir kafenin duvarına çarparak durabilen otobüsün karıştığı kazada sürücü ve 3 yolcu hafif yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yine facia yine İETT! Önce minibüse sonra kafeye çarptı
Ekleme: 24.11.2022 - 13:21 Güncelleme: 24.11.2022 - 13:37 / Editör: Ozge Selin
Yine facia yine İETT! Önce minibüse sonra kafeye çarptı
İstanbul her güne İETT'nin yeni bir vukatıyla uyanıyor.

Sürekli arızalanan ya da kaza yapan İETT'nin yeni olay adresi ise Bakırköy oldu. Önce yolcu indirmek için yolda bekleyen İETT
otobüsü daha sonra ise bir kafenin duvarına çarparak durabildi. Kontrolden çıkan İETT otobüsünün karıştığı kazada 4 kişi hafif yaralandı.

ÖNCE MİNİBÜSE SONRA KAFEYE ÇARPTI
İncirli Caddesi'nde ilerleyen İETT otobüsünün sürücüsü henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, önce yolcu indirmek için yolda
bekleyen minibüse çarptı, sonra da kaldırıma çıkıp bir kafenin duvarına vurarak durabildi. Kazada, otobüs sürücüsüyle 3 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye
giderken aksayan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

KAZA ANI ANBEAN KAMERADA
Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüs sürücüsünün yolcuları indirdikten sonra trafik ışıklarında beklemesi yer alıyor. Daha sonra arkadan gelen İETT
otobüsünün, minibüse çarptıktan sonra kaldırıma çıkıp kafenin duvarına vurması görüntülere yansıyor.

İETT ŞOFÖRÜ YOLCULARLA TARTIŞTI KONTAK KAPATTI
Öte yandan Bakırköy'de yaşanan bir başka olayda ise durağa yarım saat geç geldiği iddia

Öte yandan Bakırköy de yaşanan bir başka olayda ise durağa yarım saat geç geldiği iddia edilen İETT şoförü ile yolcular tartıştı. Yolculara sinirlenen şoför, otobüsü yol kenarına park
ederek yerinden hareket ettirmedi.

Olay, akşam saatlerinde Bakırköy'de Kayaşehir'e sefer düzenleyen 79B hatlı İETT otobüsünde meydana geldi. Durağa yarım saat geç geldiği iddia edilen İETT şoförü ile yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine İETT şoförü, aracı yol kenarına park ederek hareket ettirmedi.

O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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