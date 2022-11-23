İstanbul’un 25 ilçesinin 2023 yılı bütçesi belli oldu! Zirvede Esenyurt var

İBB Meclisi kasım ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki Belediye Binası'nda yapıldı.Toplantıda 25 belediyenin 2023 yılı bütçesi de konuşuldu. Belediyelerin 2023 yılı bütçeleri sunulan teklifteki şekliyle onaylandı.25 belediye arasında en yüksek bütçe 3 milyar 370 milyon lirayla Esenyurt Belediyesi oldu.25 ilçe belediyelerin onaylanan 2023 yılı bütçesi ise şu şekilde oldu:Arnavutköy: 1 milyar 800 milyonAvcılar: 1 milyar 360 milyonBağcılar: 2 milyar 350 milyonBahçelievler: 2 milyar 552 milyonBakırköy: 1 milyar 70 milyonBaşakşehir: 3 milyar 250 milyonBayrampaşa: 804 milyonBeşiktaş: 1 milyar 988 milyonBeylikdüzü: 1 milyar 705 milyonBeyoğlu: 1 milyar 71 milyonBüyükçekmece: 1 milyar 523 milyonÇatalca: 672 milyon 604 binEsenler: 2 milyar 700 milyonEsenyurt: 3 milyar 370 milyonEyüpsultan: 2 milyar 500 milyonFatih: 1 milyar 511 milyonGaziosmanpaşa: 2 milyar 65 milyonGüngören: 1 milyar 34 milyonKağıthane: 1 milyar 491 milyonKüçükçekmece: 2 milyar 450 milyonSarıyer: 1 milyar 692 milyonSilivri: 1 milyar 348 milyonSultangazi: 1 milyar 634 milyonŞişli: 2 milyar 100 milyonZeytinburnu: 1 milyar 550 milyon