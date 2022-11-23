  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,21 - 19,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

FTX soruşturmasında şirket sorumlularının mal varlıklarına el konuldu

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.

FTX soruşturmasında şirket sorumlularının mal varlıklarına el konuldu
Ekleme: 23.11.2022 - 21:33 Güncelleme: 23.11.2022 - 21:38 / Editör: Ozge Selin
FTX soruşturmasında şirket sorumlularının mal varlıklarına el konuldu
Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun internet sitesinden, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren kripto varlık alım satım platformuna ilişkin açıklama yapıldı.

FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren küresel kripto varlık alım satım platformunun ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişilere inceleme başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu ilişkili kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve benzer yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan işlemlerin, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddesi kapsamında askıya alındığı anımsatıldı.

Konuyla ilgili olarak MASAK Başkanlığınca devam eden incelemeler neticesinde bu aşamada, müşteri emanetlerinin usulüne uygun olarak muhafaza edilmediği, gerçeğe aykırı iş ve işlemlerle müşteri emanetlerinin başkaca kişi veya kişiler uhdesine geçirildiği veya yurt dışına çıkarıldığı, müşterilere gerçekte olmayan kripto varlıkların aldırılıp sattırıldığı, olağan bir piyasa işleyişine aykırı bir biçimde piyasalardaki arz ve talebin fiktif bir biçimde yönetildiği hususlarına yönelik kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Başkanlığımızca, FTX.com'un ülkemizde ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişileri doğrudan veya dolaylı olarak kontrolü altına bulunduran Samuel Benjamin Bankman-Frıed adlı şahıs başta olmak üzere diğer başkaca kişiler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan çeşitli öncül suçlar ve 282'nci maddesinde yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlatılması ve şüpheli mal varlıklarına, 5549 sayılı Kanunun 17'nci maddesi kapsamında el koyulması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulmuştur. Anılan başvurumuz neticesinde, şüpheliler hakkında adli soruşturma açılmış ve şüphelilerin mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulanmıştır.'
Düzce'de eğitim öğretime yarın da ara verildi!
FTX soruşturmasında şirket sorumlularının mal varlıklarına el konuldu
Küba Devlet Başkanı Ankara'da...
Bakan Soylu deprem bölgesindeki incelemeleri sonrası konuştu! 'Milletimizden hiçbir şeyi eksik bırakmayız'
Bakan Koca Düzce depremiyle ilgili son durumu aktardı! 'Altı kentte 93 yaralı var'
Pençe-Kılıç Harekatı'na 'işgal' diyen HDP'li Meral Danış Beştaş teröristlere selam gönderdi!
İstanbul’un 25 ilçesinin 2023 yılı bütçesi belli oldu! Zirvede Esenyurt var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tokat'ta hastaya kötü muamelede bulunan 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! Düzce'de vergi ödeme süreleri bir ay ertelendi!
Murat Kurum: 5 binamız ağır hasarlı
Rusya yine Kiev’i vurdu
Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki: Vahim bir çelişki...
PKK için eylem yapmak isteyen HDP'liler, Suruç'a sokulmadı
Tunç Soyer, Tarkan konseri için ne kadar ücret ödendiğini hala açıklamadı
İBB’den suya 12’nci zam talebi
Depremzede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edince Halk TV yayını kesti
Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor
Edirne'de mahalleyi su bastı, muhtar CHP'li belediyeye böyle isyan etti
Ticaret Bakanı Muş'tan 'zincir market' açıklaması
Milli Muharip Uçak son montaj hattında!
Meteoroloji'den 7 bölgeye sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına şiddetli vuracak!

Meteoroloji'den 7 bölgeye sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına şiddetli vuracak!

Gizemli mağaranın içinde ne var: Sular çekilince ortaya çıktı herkes dibinde ne olduğunu merak ediyor

Gizemli mağaranın içinde ne var: Sular çekilince ortaya çıktı herkes dibinde ne olduğunu merak ediyor

İndirim sırası motorinde: Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

İndirim sırası motorinde: Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Üç tiyatrocuya mezar olan minibüsün sürücüsü 'tam kusurlu': İfadesi ortaya çıktı

Üç tiyatrocuya mezar olan minibüsün sürücüsü 'tam kusurlu': İfadesi ortaya çıktı

ABD'de, 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikiz bebekler dünyaya geldi

ABD'de, 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikiz bebekler dünyaya geldi

Doç. Dr. Doğan Kalafat: Daha büyük bir deprem olma olasılığı düşük

Doç. Dr. Doğan Kalafat: Daha büyük bir deprem olma olasılığı düşük