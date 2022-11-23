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Düzce'de ana su alma regülatöründeki arıza! Su kesintisi uygulanacak

Düzce'de, depremin ardından ana su alma regülatöründe yaşanan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacağı bildirildi. Belediye ekipleri, arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce'de ana su alma regülatöründeki arıza! Su kesintisi uygulanacak
Ekleme: 23.11.2022 - 22:19 Güncelleme: 23.11.2022 - 22:31 / Editör: Ozge Selin
Düzce'de ana su alma regülatöründeki arıza! Su kesintisi uygulanacak
Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, ekiplerin sahadaki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Düzce'de ana su alma regülatöründeki arıza! Su kesintisi uygulanacak

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, depremin ardından Beyköy ana su alma regülatöründe arıza meydana geldiği belirtildi.

Düzce'de ana su alma regülatöründeki arıza! Su kesintisi uygulanacak

Arıza nedeniyle şehir genelinde su kesintisi yaşanacağı bildirilen açıklamada, 'Ekiplerimiz arızayı gidermek için aralıksız çalışmaktadır.' ifadeleri kullanıldı.

Düzce'de ana su alma regülatöründeki arıza! Su kesintisi uygulanacak
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