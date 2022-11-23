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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tarihi' hediye: Estrada Palma'nın mektubunu ve Sultan II. Abdülhamid'in cevabını takdim etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez’e, Küba'nın ilk Cumhurbaşkanı Tomas Estrada Palma'nın Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid’e gönderdiği mektubu ve II. Abdülhamid tarafından gönderilen cevap mektubunu hediye etti.

Ekleme: 23.11.2022 - 23:28 Güncelleme: 23.11.2022 - 23:54 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tarihi' hediye: Estrada Palma'nın mektubunu ve Sultan II. Abdülhamid'in cevabını takdim etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'e, 1902 yılında Küba Cumhurbaşkanı Tomas Estrada Palma'nın Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid'e gönderdiği mektubu hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, o dönem Osmanlı tarafından Küba'ya gönderilen cevap mektubunu da Küba Devlet Başkanı Bermudez'e takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tarihi' hediye: Estrada Palma'nın mektubunu ve Sultan II. Abdülhamid'in cevabını takdim etti

Küba'nın ilk Cumhurbaşkanı olan Tomas Estrada Palma göreve geldikten sonra, 10 Eylül 1902 tarihinde II. Abdülhamit'e bir mektup göndermiştir. Palma, mektubunda; askeri yönetimin adayı terk etmesini müteakip Küba Anayasası gereğince Başkan seçildiğini ve bundan dolayı da iki ülke arasında dostane ilişkilerin muhafazasını sürdürmeyi istediğini ifade etmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tarihi' hediye: Estrada Palma'nın mektubunu ve Sultan II. Abdülhamid'in cevabını takdim etti

Sultan II. Abdülhamit de bu mektuba cevaben Palma'nın dostane ilişkileri sürdürme teklifinden hoşnut kaldığını bildiren bir mektup göndermiştir.

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