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Borrell’den Türkiye’nin Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal ettiği iddialarına yalanlama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, bazı AP milletvekillerinin "Türkiye AB’nin Rusya’ya yaptırımlarını ihlal ediyor" yönündeki iddialarını yalanlayarak, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun bana verdiği veriler, Türkiye’nin AB’nin yaptırımlarını ihlal ettiği iddialarını doğrulanmıyor’’ dedi.

Ekleme: 23.11.2022 - 00:13 Güncelleme: 23.11.2022 - 00:13 / Editör: Ozge Selin
Borrell’den Türkiye’nin Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal ettiği iddialarına yalanlama
Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Fransa'nın Strazburg şehrinde devam eden Genel Kurul oturumları kapsamında gerçekleştirilen "Savaşın gıda güvenliğine etkileri" başlıklı toplantıda Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AP milletvekillerinin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bazı milletvekillerinin "Türkiye, AB'nin Rusya'ya yaptırımlarını ihlal ediyor" iddialarını yalanlayan Borrell, söz konusu iddialara ilişkin olarak yakın bir geçmişte Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na konuyu sorduğunu, kendisinden aldığı cevap ve gösterdiği veriler ışığında Türkiye hakkındaki bu iddiaların doğru olamayacağını kaydetti.

Söz konusu iddiaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü aktaran Borrell, "Bu konuyu Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yakın tarihli bir görüşmede gündeme getirdim. Ticaret akışlarına ilişkin sağladığı veriler Türkiye'nin Ankara ile ticari işlemler yürüterek Moskova'nın yaptırımları ihlal etmesine yardım ettiğini doğrulamıyor. Türkiye, Avrupa yaptırımlarını aşmada oynadığı iddia edilen bir rol nedeniyle eleştirildi. Çavuşoğlu'nun verdiği veriler Türkiye'den Rusya'ya, yapılan ihracatta ciddi bir artış olduğunu gösteriyor. Fakat, Türkiye'nin Avrupa'dan yapılan ithalatta önemli bir artış olmadı'' ifadelerini kullandı.
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