Bakan Kurum Düzce'de hasar tespiti sonrası açıklamalarda bulundu! 'Hasar tespiti bitmeden evlere girmeyin'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'nin Sarıdere köyünde TVNET muhabirine depremle ilgili açıklamalar yaptı.Bakan Kurum, 'Hem Düzce merkezde, hem ilçelerde hem de yakın illerde hissedilen bir deprem yaşadık. Çok şükür, hiçbir vatandaşımızı kaybetmedik.' dediDeprem merkezi Sarıdere köyünde ve Düzce merkezindeki hasar tespiti hakkında değerlendirmelerde bulunan Kurum, 'Deprem merkezi, Sarıdere köyüydü. Burada da hasar almış evlerimiz var ama yapısal olarak ahşap olduğu için de bir yıkım yok. Düzce'deki yapı stokuna baktığımızda, 99 depremi sonrasında yapılan yapıların yüzde 75'inin yeni yönetmeliğe uygun yapılar olduğunu gördük. Bu nedenle çok fazla yapısal bir hasarın olmadığını gördük. Tespitlerimiz devam ediyor ilk önce kamu binalarımızda tespitlerimizi yapacağız. Ardından evleri de eş zamanlı yapmak suretiyle vatandaşlarımızı güvenli alanlara çekeceğiz. Burada hasar tespitle alakalı Gölyaka'da 8 bin bina var. Diğer ilçelerimizde düzce merkezde de gelen şikayetlerle birlikte tüm şikayetleri yerinde inceliyoruz. Hasar tespit ekiplerimiz binaları izliyorlar, süreci yakından takip ediyorlar.' ifadelerini kullandı.AFAD VE KIZILAYLA BARINMA GIDA İHTİYAÇLARINI GİDERİYORUZDeprem sonrası çalışmalara değinen Kurum, 'Bu süreçte vatandaşlarımıza Valiliğimiz koordinasyonunda, AFAD ve Kızılay ile barınma ve gıda ihtiyaçlarını giderecek adımlarımızı atıyoruz' dedi.ELEKTİRİK, SU VE DOĞAL GAZ ARIZA TESPİTLERİElektrik, doğal gaz ve su konusunda çözümlere de değinen Kurum, 'Şehrin elektriğine altyapısına ilişkin tespitler yapıldı bugün itibarıyla şehrin yüzde 95'ine elektrik verebilecek konuma geleceğiz. İçme suyunda kısmi arızalar söz konusu, zaten şebekede su var, o arızaları da İller bankası Genel Müdürümüz, belediyelerimizle birlikte giderecek. Doğal gazla ilgili de hasar tespiti yapılan yerlere kısmi doğal gaz veriliyor olacak.' şeklinde konuştu.HASAR TESPİTİ BİTMEDEN BİNALARA GİRMEYİNHasar tespiti yapılana kadar vatandaşımızdan talebimiz binalara girmemeleri diyen Kurum, sözlerin şöyle devam etti:'138 tane artçı deprem meydana geldi. Dolayısıyla hasar tespitlerini yapmamıza müteakip vatandaşlarımıza duyularını yapacağız. Akabinde sağlam olduğuna inandığımız binalara vatandaşların girmesine imkan sağlayacağız. Ağır hasarlı binalara ilişkin tespitlerin yapılmasına müteakip aha önceki depremlerde olduğu gibi yine Düzce'de yaşadığımız depremde olduğu gibi TOKİ AFAD ile birlikte yeni konutları hızlı bir şekilde yapıp vatandaşları yeni konutlarına yerleştirmiş olacağız' dedi.