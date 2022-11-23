  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,21 - 19,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Kurum Düzce'de hasar tespiti sonrası açıklamalarda bulundu! 'Hasar tespiti bitmeden evlere girmeyin'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5.9'luk depremin meydana Düzce'de TVNET'in sorularını yanıtladı. Elektrik, su ve doğal gaz arızalarına ilişkin tespitler hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "Şehrin elektrik altyapısına ilişkin tespitler yapıldı bugün itibarıyla şehrin yüzde 95'ine elektrik verebilecek konuma geleceğiz. İçme suyunda kısmi arızalar söz konusu, zaten şebekede su var, o arızaları da İller bankası Genel Müdürümüz, belediyelerimizle birlikte giderecek. Doğal gazla ilgili de hasar tespiti yapılan yerlere kısmi doğal gaz veriliyor olacak." dedi. Sadece Gölyaka'da 8 bin binada hasar tespiti yapıldığını söyleyen Kurum, vatandaşları duyurular yapılmadan evlerine girmemesi konusunda uyardı.

Bakan Kurum Düzce'de hasar tespiti sonrası açıklamalarda bulundu! 'Hasar tespiti bitmeden evlere girmeyin'
Ekleme: 23.11.2022 - 22:10 Güncelleme: 23.11.2022 - 22:19 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kurum Düzce'de hasar tespiti sonrası açıklamalarda bulundu! 'Hasar tespiti bitmeden evlere girmeyin'
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'nin Sarıdere köyünde TVNET muhabirine depremle ilgili açıklamalar yaptı.

Bakan Kurum, 'Hem Düzce merkezde, hem ilçelerde hem de yakın illerde hissedilen bir deprem yaşadık. Çok şükür, hiçbir vatandaşımızı kaybetmedik.' dedi

Deprem merkezi Sarıdere köyünde ve Düzce merkezindeki hasar tespiti hakkında değerlendirmelerde bulunan Kurum, 'Deprem merkezi, Sarıdere köyüydü. Burada da hasar almış evlerimiz var ama yapısal olarak ahşap olduğu için de bir yıkım yok. Düzce'deki yapı stokuna baktığımızda, 99 depremi sonrasında yapılan yapıların yüzde 75'inin yeni yönetmeliğe uygun yapılar olduğunu gördük. Bu nedenle çok fazla yapısal bir hasarın olmadığını gördük. Tespitlerimiz devam ediyor ilk önce kamu binalarımızda tespitlerimizi yapacağız. Ardından evleri de eş zamanlı yapmak suretiyle vatandaşlarımızı güvenli alanlara çekeceğiz. Burada hasar tespitle alakalı Gölyaka'da 8 bin bina var. Diğer ilçelerimizde düzce merkezde de gelen şikayetlerle birlikte tüm şikayetleri yerinde inceliyoruz. Hasar tespit ekiplerimiz binaları izliyorlar, süreci yakından takip ediyorlar.' ifadelerini kullandı.

AFAD VE KIZILAYLA BARINMA GIDA İHTİYAÇLARINI GİDERİYORUZ

Deprem sonrası çalışmalara değinen Kurum, 'Bu süreçte vatandaşlarımıza Valiliğimiz koordinasyonunda, AFAD ve Kızılay ile barınma ve gıda ihtiyaçlarını giderecek adımlarımızı atıyoruz' dedi.

ELEKTİRİK, SU VE DOĞAL GAZ ARIZA TESPİTLERİ

Elektrik, doğal gaz ve su konusunda çözümlere de değinen Kurum, 'Şehrin elektriğine altyapısına ilişkin tespitler yapıldı bugün itibarıyla şehrin yüzde 95'ine elektrik verebilecek konuma geleceğiz. İçme suyunda kısmi arızalar söz konusu, zaten şebekede su var, o arızaları da İller bankası Genel Müdürümüz, belediyelerimizle birlikte giderecek. Doğal gazla ilgili de hasar tespiti yapılan yerlere kısmi doğal gaz veriliyor olacak.' şeklinde konuştu.

HASAR TESPİTİ BİTMEDEN BİNALARA GİRMEYİN

Hasar tespiti yapılana kadar vatandaşımızdan talebimiz binalara girmemeleri diyen Kurum, sözlerin şöyle devam etti:

'138 tane artçı deprem meydana geldi. Dolayısıyla hasar tespitlerini yapmamıza müteakip vatandaşlarımıza duyularını yapacağız. Akabinde sağlam olduğuna inandığımız binalara vatandaşların girmesine imkan sağlayacağız. Ağır hasarlı binalara ilişkin tespitlerin yapılmasına müteakip aha önceki depremlerde olduğu gibi yine Düzce'de yaşadığımız depremde olduğu gibi TOKİ AFAD ile birlikte yeni konutları hızlı bir şekilde yapıp vatandaşları yeni konutlarına yerleştirmiş olacağız' dedi.
Düzce'de ana su alma regülatöründeki arıza! Su kesintisi uygulanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tarihi' hediye: Estrada Palma'nın mektubunu ve Sultan II. Abdülhamid'in cevabını takdim etti
AK Partili Cora CHP'ye seslendi: FETÖ'nün kuklası oldular kalkmış bakanımıza laf söylüyorlar
FTX soruşturmasında şirket sorumlularının mal varlıklarına el konuldu
Bakan Kurum Düzce'de hasar tespiti sonrası açıklamalarda bulundu! 'Hasar tespiti bitmeden evlere girmeyin'
Düzce'de eğitim öğretime yarın da ara verildi!
Küba Devlet Başkanı Ankara'da...
Bakan Soylu deprem bölgesindeki incelemeleri sonrası konuştu! 'Milletimizden hiçbir şeyi eksik bırakmayız'
Bakan Koca Düzce depremiyle ilgili son durumu aktardı! 'Altı kentte 93 yaralı var'
Pençe-Kılıç Harekatı'na 'işgal' diyen HDP'li Meral Danış Beştaş teröristlere selam gönderdi!
İstanbul’un 25 ilçesinin 2023 yılı bütçesi belli oldu! Zirvede Esenyurt var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tokat'ta hastaya kötü muamelede bulunan 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! Düzce'de vergi ödeme süreleri bir ay ertelendi!
Murat Kurum: 5 binamız ağır hasarlı
Rusya yine Kiev’i vurdu
Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki: Vahim bir çelişki...
PKK için eylem yapmak isteyen HDP'liler, Suruç'a sokulmadı
Tunç Soyer, Tarkan konseri için ne kadar ücret ödendiğini hala açıklamadı
İBB’den suya 12’nci zam talebi
Depremzede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edince Halk TV yayını kesti
Meteoroloji'den 7 bölgeye sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına şiddetli vuracak!

Meteoroloji'den 7 bölgeye sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına şiddetli vuracak!

Gizemli mağaranın içinde ne var: Sular çekilince ortaya çıktı herkes dibinde ne olduğunu merak ediyor

Gizemli mağaranın içinde ne var: Sular çekilince ortaya çıktı herkes dibinde ne olduğunu merak ediyor

İndirim sırası motorinde: Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

İndirim sırası motorinde: Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Üç tiyatrocuya mezar olan minibüsün sürücüsü 'tam kusurlu': İfadesi ortaya çıktı

Üç tiyatrocuya mezar olan minibüsün sürücüsü 'tam kusurlu': İfadesi ortaya çıktı

ABD'de, 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikiz bebekler dünyaya geldi

ABD'de, 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikiz bebekler dünyaya geldi

Doç. Dr. Doğan Kalafat: Daha büyük bir deprem olma olasılığı düşük

Doç. Dr. Doğan Kalafat: Daha büyük bir deprem olma olasılığı düşük