Bakan Nebati: Ülkemize yönelik uluslararası kara para soruşturması açılacağına ilişkin iddialar gerçek dışıdır

Bakan Nebati: Ülkemize yönelik uluslararası kara para soruşturması açılacağına ilişkin gerçek dışı iddialar mesnetsiz olduğu kadar, Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını da zedeleyici niteliktedir. Bir siyasi parti temsilcisinin hazırladığı ve adeta terör örgütlerinin basın bültenini andıran ısmarlama rapor, ülkemizin terörle her alanda mücadelesinden ve bu mücadelelerden elde edilen başarılardan duyulan rahatsızlığın bir tezahürü olarak değerlendirilmelidir.