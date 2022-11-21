Bakan Bozdağ: “Kimse Türkiye’yi ve Türkiye’nin gücünü test etmemeli”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Terör örgütü PKK/PYD/YPG’yi bir kez daha lanetliyorum. Sivilleri hedef alan hain saldırının bedelini bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG en ağır şekilde ödeyecektir. Terörle mücadeleyi Türkiye, etkin, kararlı ve aralıksız sürdürecektir. Eninde sonunda terörün kökü kazınacaktır. Kimse Türkiye’yi ve Türkiye’nin gücünü test etmemelidir” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terör örgütü PKK/YPG tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roket saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep Karkamış ilçesine bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından atılan havan-roket saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Terör örgütü PKK/PYD/YPG'yi bir kez daha lanetliyorum.Sivilleri hedef alan hain saldırının bedelini bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG en ağır şekilde ödeyecektir. Terörle mücadeleyi Türkiye, etkin, kararlı ve aralıksız sürdürecektir. Eninde sonunda terörün kökü kazınacaktır. Kimse Türkiye'yi ve Türkiye'nin gücünü test etmemelidir" ifadelerine yer verdi.