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Mansur Yavaş'ın 'su faturası' yalanını Sinan Burhan açığa çıkardı! İndirim kararını uygulamayıp yardımları kesti!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, ASKİ'nin önüne giderek CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın su faturası oyununu deşifre etti. "Sayın Yavaş'ın çok büyük bir algısını, çok büyük bir yalanını açığa çıkarıyorum." diyen Burhan, "Ankaralıyı tehdit ettiniz ama hala faturaları pahalı gönderiyorsunuz. Kesilmemiş faturanın, indirilmemiş suyun yardımını niye kesiyorsunuz? Ey Ankaralılar suyu pahalı içiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın 'su faturası' yalanını Sinan Burhan açığa çıkardı! İndirim kararını uygulamayıp yardımları kesti!
Ekleme: 2.11.2022 - 22:17 Güncelleme: 2.11.2022 - 22:18 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş'ın 'su faturası' yalanını Sinan Burhan açığa çıkardı! İndirim kararını uygulamayıp yardımları kesti!
Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, ASKİ binasının önünde açıklamalarda bulundu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın suya indirim kararını gerekçe göstererek sosyal yardımları kestiğini belirten Burhan, faturaların hala indirim uygulanmadan kesildiğini söyledi.

Burhan, "Ey Sayın Yavaş Ankara'daki garip gurebanın etini, gübresini, tohumunu, kömürünü kestiniz. Neden? Su parasına Cumhur İttifakı yüzde 50 indirim yaptı diye. Peki bu indirimi faturalara yansıttınız mı? Hayır yansıtmadınız." dedi.

"BÖYLE REZİL SİYASET OLMAZ"

"Ey Ankaralılar Sayın Yavaş'ın çok büyük bir algısını, çok büyük bir yalanını açığa çıkarıyorum. Diyor ya 'Sosyal yardımları kestik'. Niye kestiniz? Faturaları uygulamadınız ki." ifadesini kullanan Burhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Ankaralı pahalı su içiyor. Ankaralıyı tehdit ettiniz ama hala faturaları pahalı gönderiyorsunuz. Kesilmemiş faturanın, indirilmemiş suyun yardımını niye kesiyorsunuz? Ey Ankaralılar suyu pahalı içiyorsunuz. Yardımı kesilenler suyu pahalı içiyorsunuz. Sayın Yavaş faturalarda indirim yapmadı ama yardımı kesti. Böyle rezil siyaset olmaz."
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