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Konya’da FETÖ üyelerinin toplantısına baskın: 8 örgüt üyesi tutuklandı

Konya'da polis ekiplerince FETÖ üyelerinin toplantı yaptığı esnada baskın düzenlendi. Gözaltına alınan 8 örgüt üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özel diş kliniğini ile gözaltına alınan 8 şahsa ait araçlarda yapılan aramada gizlenmiş vaziyette bulunan, örgüt mensuplarının sözde örgüt lideri Gülen ve örgüte bağlanmasının, minnet duymasının işareti olan 2 adet “F” serisi olmak üzere toplamda 6 adet 1 dolar, 7 adet 2 dolar ve örgüt finansmanında kullanılan toplam 165 bin TL değerinde para ve malzeme ele geçirildi.

Ekleme: 2.11.2022 - 10:19 Güncelleme: 2.11.2022 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Konya’da FETÖ üyelerinin toplantısına baskın: 8 örgüt üyesi tutuklandı
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince FETÖ Silahlı Terör Örgütünün yeniden yapılanma hareketinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde halen örgütte aktif görev alan ve örgüte finansman sağlayan örgüt üyelerinin toplantı yapacağı bilgisine ulaşıldı. TEM ekiplerince tespit edilen 'gaybubet' olarak adlandırılan örgütsel toplantıların yapıldığı özel bir diş muayenehanesine operasyon düzenlendi.

Yapılan baskında, işyerinin bodrum katında toplantı yaptıkları esnada 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Toplantı yapan şahıslardan 5'inin daha önceden FETÖ çerçevesinde işleminin olduğu, diğer 3 şahsın ise yine FETÖ çerçevesinde irtibat ve iltisaklarının olduğu tespit edildi.

'F' SERİSİ DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Özel diş kliniğini ile gözaltına alınan 8 şahsa ait araçlarda yapılan aramada gizlenmiş vaziyette bulunan, örgüt mensuplarının sözde örgüt lideri Gülen ve örgüte bağlanmasının, minnet duymasının işareti olan 2 adet 'F' serisi olmak üzere toplamda 6 adet 1 dolar, 7 adet 2 dolar ve örgüt finansmanında kullanılan toplam 165 bin TL değerinde para ve malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların cep telefonu incelemelerinde ise özel kriptolu yazışma uygulamasını kullandıkları ve bu uygulamadan 'hizmet hareketi devam ediyor' şeklindeki mesajla konum paylaşarak örgütsel toplantı yerlerinin belirlendiği, bu adreslerde toplantı yapıldığı belirlendi. Gözaltına alınan 3 diş hekimi, 2 doktor, 1 ihraç üsteğmen, 1 avukat ve 1 dış ticaretçi mesleklerinden olan H.K., Ş.İ., R.A., H.K., M.D., H.K., F.Ö. ve F.E. çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütüne finans sağlama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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