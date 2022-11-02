Hudut Hattında 11 kilo 150 gram uyuşturucu yakalandı

Uyuşturucu tacirlerine yönelik başlatılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.Ülke sınırları içerisinde uyuşturucu tacirlerini bitirmeye yönelik devam eden operasyonlarda bir yeni başarıya daha imza atıldı.Hakkari Hudut Hattında yapılan operasyonlarda 150 gram uyuşturucu madde ve 5 bin 290 paket kaçak sigara ele geçirdi.Yapılan başarılı operasyonu Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.'11 kilogram 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi'Bakanlığın, Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, 'Keşif gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut kartallarımız, Hakkari hudut hattında yaptıkları arama tarama faaliyetinde 11 kilogram 150 gram uyuşturucu madde ve 5 bin 290 paket kaçak sigara ele geçirdi.' denildi.