  • USD: 18,59 - 18,63
  • EURO: 19,28 - 19,32
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MSB'den PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ekleme: 19.11.2022 - 14:28 Güncelleme: 19.11.2022 - 14:28 / Editör: Ozge Selin
MSB'den PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Mehmetçiğe saldırabileceklerini zanneden teröristler hendeklere gömüldü. Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Mehmetçiğe saldırabileceklerini zanneden teröristler hendeklere gömüldü.

Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle
Başkan Erdoğan'dan kardeşi vefat eden Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye mesajı
Taksim'e bırakılan patlayıcıyla ilgili bulgular ortaya çıktı: Çivi ile güçlendirmişler
ASELSAN'ın yeni silahı: Sınır ve üs savunmasında kullanılacak
İstiklal'deki bombalı saldırıda yeni gelişme: Teröristleri Türkiye'ye geçiren iki kişi yakalandı
MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde kritik operasyon! 11 DEAŞ'lı yakalandı
Karadeniz gazı karaya bağlandı: 700 milyar dolarlık dev enerji
Yerli otomobil Togg için yeni uygulama geliyor: Yüzde 25 indirim olacak
Bakan Soylu CHP'li dört belediyeyi işaret edip açıkladı: Terör örgütlerine neler yapıldığını açıklayacağım
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti!
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert çıkış! 'İddiaları ispatlamayan şerefsizdir'
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na olay gönderme! 'Özgürlük Türk milleti ile inşa edilir'
Bakan Soylu açıkladı! 'CHP'li belediyelerin terör örgütlerine yaptıklarını açıklayacağım!'
Çinli Şinhua ajansından övgü dolu sözler! 'Türkiye hiç bir zaman bu kadar ilgi odağı olmadı'
Ahmet Şık’tan TBMM'de provokasyon Bakan Soylu'dan sert yanıt
İstiklal saldırısını gerçekleştiren terörist Albashir'in yeni görüntüsü çıktı! Saldırı noktasını böyle belirlemişler!
Bakan Fatih Dönmez 'Gurur vesilesi' diyerek duyurdu! Karadeniz gazında son viraj!
Cumhurbaşkanı KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü: TDT'de gözlemci üye olunmasıyla aile fotoğrafımız tamamlandı!
Bakan Soylu’dan HDP’li Turan’a çok sert tepki! 'Otur aşağıya terörist bozuntusu'
Başkan Erdoğan Zelenski ile görüştü!
Macron'un Fransızlara 'kibirli' demesi ülkeyi karıştırdı! Elysee Sarayı'ndan açıklama!
19 Kasım 2022 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

19 Kasım 2022 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Zorunlu kış lastiği dönemi 1 Aralık’ta başlıyor

Zorunlu kış lastiği dönemi 1 Aralık’ta başlıyor

Türkiye'nin sır gibi saklanan iki füzesi: Menzili bin km'ye kadar çıkabilir

Türkiye'nin sır gibi saklanan iki füzesi: Menzili bin km'ye kadar çıkabilir

EYT'lilere büyük kolaylık: Artık e-devletten yapılabilecek!

EYT'lilere büyük kolaylık: Artık e-devletten yapılabilecek!

Oltasına takılan balığı görünce ne yapacağını şaşırdı

Oltasına takılan balığı görünce ne yapacağını şaşırdı

Yusufeli Barajı'nda büyük gün 22 Kasım: Ülke ekonomisine 4,1 milyar TL katkı sağlayacak

Yusufeli Barajı'nda büyük gün 22 Kasım: Ülke ekonomisine 4,1 milyar TL katkı sağlayacak