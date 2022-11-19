MSB'den PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Mehmetçiğe saldırabileceklerini zanneden teröristler hendeklere gömüldü. Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.Mehmetçiğe saldırabileceklerini zanneden teröristler hendeklere gömüldü.Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle