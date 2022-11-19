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Kim Jong-un, kıtalararası balistik füzeyi doğrulayıp tehdit etti: Nükleer silahla karşılık veririz

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dün kıtalararası balistik füze (ICBM) denemesi yaptığını doğrulayarak, "düşmanları" ülkesine tehdit oluşturmaya devam ederse nükleer silahla karşılık verileceğini bildirdi.

Kim Jong-un, kıtalararası balistik füzeyi doğrulayıp tehdit etti: Nükleer silahla karşılık veririz
Ekleme: 19.11.2022 - 16:14 Güncelleme: 19.11.2022 - 16:15 / Editör: Ozge Selin
Kim Jong-un, kıtalararası balistik füzeyi doğrulayıp tehdit etti: Nükleer silahla karşılık veririz
Kuzey Kore haber ajansı KCNA'ya göre, Kim, füzenin en fazla 6 bin 40 kilometreye kadar çıktığını belirterek, füzenin Kore Doğu Denizi açık sularına doğru 999,2 kilometre uzaklığa fırlatıldığını ifade etti.

Kim, 'Eğer düşmanlar sık sık nükleer saldırı araçları kullanarak Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne (DPRK) tehdit oluşturmaya devam ederse, partimiz ve hükümetimiz nükleer silahlarla topyekun bir şekilde karşılık verecek.' ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin kıtalararası füze denemesi
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin doğu yönüne, yerel saatle 10.18'de kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

Japonya Savunma Bakanlığı da yerel saatle 11.23'te, füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi içine düştüğünün tahmin edildiğini açıklamıştı.

Havada 69 dakika kalan füzenin 6 bin kilometre irtifaya çıkarak, yaklaşık 1000 kilometre menzile ulaştığı kaydedilmişti.
ABD, Japonya ve Güney Kore, fırlatışın ardından Tayland'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde acil toplantı düzenlemişti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in çağrısıyla yapılan toplantıya, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Başbakanı Han Duck Soo'nun yanı sıra Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda başbakanları da katılmıştı.

Kim Jong-un, kıtalararası balistik füzeyi doğrulayıp tehdit etti: Nükleer silahla karşılık veririz

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