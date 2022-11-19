Adana'da kaçak sigara operasyonu: 25 kişi gözaltında
Adana’da 46 milyon 943 bin makaron ele geçirildi, 25 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu.
25 KİŞİ GÖZALTINDA
KOM ekiplerinin, 2 ev, 2 depo ve bir TIR'da yaptığı aramalarda gümrük kaçağı 41 milyon 390 bin makaron, 5 milyon 553 bin adet doldurulmuş sigara, 10 bin 180 paket sigara, 50 kilogram tütün ile 4 otomatik sigara dolum makinesi ve 40 adet elektronik sigara ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.