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Gaziantep'te minibüs yoldan çıktı: 1 ölü, 10 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yoldan çıkan bir minibüs devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı.

Ekleme: 17.11.2022 - 16:27 Güncelleme: 17.11.2022 - 16:27 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep'te minibüs yoldan çıktı: 1 ölü, 10 yaralı
Edinilen bilgiye göre, Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nda U.K. idaresindeki 34 DHS 240 plakalı minibüs, Nurdağı-Gaziantep yolunun 10. kilometresinde yoldan çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan minibüs, yol kenarında devrildi. Feci kazada 53 yaşındaki Mehmet Nuri Siyahtoprak isimli yolcu hayatını kaybederken, sürücünün de aralarında bulunduğu toplam 10 kişi yaralandı.

Yaralılar Gaziantep'teki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, aracın ise tekerin patlaması nedeniyle yoldan çıktığı ileri sürüldü.
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