Süleyman Soylu: 2 terörist sarı torbada

Türkiye İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısı ile sarsıldı.Ülkede yas havası sürerken teröre karşı tüm Türk halkı dik bir duruş sergiledi.Terör kurbanları toprağa verilip yaralıların da tedavileri devam ederken bir yandan da hain teröristler için operasyonlar devam ediyor.Bu kapsamda devam eden Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi.Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.Soylu Ağrı kırsalında devam eden operasyondan gelen videoyu Twitter hesabından paylaştı.Soylu, videoyu, 'Durmak yok. Ağrı Dağı tertemiz olana kadar devam. Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu'nda, 2 terörist sarı torbada. Kahraman jandarmamıza tebrikler.' notu ile paylaştı.