Patlamanın ardından Halk TV'de tepki çeken sözler! 'Emniyet, PYD/YPG dedi ama...'

Türkiye Taksim'de meydana gelen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği terör saldırısı ile sarsıldı. TNT tipi bomba ile İstiklal Caddesi'nde eylem yapan örgüte anında operasyon yapıldı ve bombayı koyan kadın terörist ile birlikte talimatı veren hain yakalandı. Emniyet yaptığı açıklamada teröristlerin PKK/PYD mensubu olduğunu söyledi. Ancak Halk TV'de yayın yapan Ayşenur Arslan, canlı yayında skandal ifadeler kullandı.EMNİYET PYD/YPG DEDİ AMA...Ayşenur Arslan moderatörlüğünü yaptığı Medya Mahallesi programında 'Emniyet'in saldırıyı PYD/YPG yaptı ama, bir Türk yetkili Reuters'a yaptığı açıklamda saldırının IŞİD tarafından da gerçekleştirilebilmiş olabileceğini söylemiş.' dedi.Ayşenur Arslan'ın bu sözleri tepki çekti.EMNİYET DETAYLARI AÇIKLADIBeyoğlu İstiklal Caddesi'nde hain terör saldırısını gerçekleştiren ve operasyonla yakalanan terörist Ahlam Albashır ve gözaltına alınan diğer kişilerle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; terörist Ahlam Albashır, dört ay önce Afrin'den İstanbul'a geldi. Suriye Ayn El Arab'dan telefon açan bölücü terör örgütü PKK üyeleri, Esenler'deki örgüt evinde ikamet eden ve karı-koca olan iki örgüt üyesini arayarak Ahlam Albashır ile 'Bilal' kişilerin yanlarına geleceğini ve onlara sahip çıkmaları talimatı verdi.Ahlam Albashır ve Bilal isimli kişi; yasa dışı yollardan İstanbul'a geldi. Esenler'deki eve yerleşen ve karı-koca olmayan ikili dikkat çekmemek için kendilerine 'Evli Çift' süsü verdi. Ayn El Arab'dan ev sahiplerini arayan 'Hacı' isimli veya kod adlı bir kişi; ev sahiplerine terör saldırısının talimatını verdi. Talimat da Ahlam Albashır ve Bilal isimli kişilere iletildi. İkili harekete geçti.Ahlam Albashır Küçükçekmece'deki örgüt evinde yakalandıktan sonra Esenler'deki adreste gözaltına alınan ev sahibi çift süreci ve yaşananları ifadelerinde bu şekilde anlattı.İLK DEĞERLENDİRME: BOMBA ZAMAN AYARLI...İkili Esenler'den korsan taksiyle Taksim'e geldi. Tarlabaşı Bulvarı civarında araçtan inen ikili dikkat çekmemek için bir süre birlikte yürüdükten sonra ayrıldı. Tırnaklarına bakım yaptırdığı ve dikkat çekmemek için oje bile sürdüğü saptanan Ahlam Albashır daha sonra olay yerine patlayıcıyı yerleştirdi ve kaçtı. Hain terör saldırısında altı vatandaşımız yaşamını yitirdi; 81 kişi ise yaralandı.Geçmişte Türkiye'de hiç kaydı bulunmayan terörist Ahlam Albashır 10.5 saatte yakalandı. Suriye uyruklu olan ev sahiplerinin de gözaltına alınan 46 kişinin arasında oldukları bilgisine ulaşıldı. Ahlam Albashır ile birlikte gözaltına alınan toplamda 46 kişinin de yabancı uyruklu oldukları öğrenildi. 'Bilal' isimli kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.Bir kilograma yakın TNT ile hazırlanmış, çivi ve bilyelerle güçlendirilmiş patlayıcının da Suriye'den geldiğini değerlendirildiği ve tespit çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Patlayıcının, bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK üyesi olan kadın terörist Ahlam Albashır'ın kaçış hızından ötürü zaman ayarlı olduğunun da değerlendirildiği belirtildi.İstanbul'da bir tekstil atölyesinde dört ay çalıştığı tespit edilen Albashır'ın Bilal isimli kişi ile birlikte Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçmayı planladığı tespit edildi. İddiaya göre; Albashır'ın Yunanistan'da bölücü terör örgütü PKK'nın Lavrion Kampı'na götürülüp örgüt tarafından infaz ettirileceği ve saldırının izlerinin yok edilmesinin planlandığı saptandı. Yazışmalarla tespit edilen planı uygulayacak kişinin firari 'Bilal' isimli kişi olduğu öne sürüldü.45 DAKİKA DETAYIOlay günü de bomba yüklü paketi B. isimli teröristten alan Ahlam Albashır, dikkat çekmemek için 45 dakika bombayı bıraktığı bankta oturdu.Zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın patlama anına kısa süre kala banktan kalkan ve koşarak olay yerinden ayrılan Ahlam Albashır, taksiyle önce Esenler'de kaldığı adrese gitti. Burada evdeki altın ve paraları alan Ahlam Albashırdaha sonra Küçükçekmece'ye gitti. Burada kaldığı evde polis tarafından yakalanan Ahlam Albashır'in emniyetteki sorgusu devam ediyor.Öte yandan, Albashır'in kocası rolündeki B. isimli firari teröristin yakalanması için çalışma başlattı.