İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı!

Beyoğlu İstiklal Caddesi`nde dün saat 16.20 sıralarında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Saldırgan ve ona yardım ettiği belirlenen 45 şüpheli gözaltına alındı.Patlamadan yaklaşık 10 saat sonra saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır isimli terörist yakalandı.Patlamada yaralananların büyük bölümü taburcu edildi.İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı yere vatandaşlar karanfil bırakırken cadde Türk bayraklarıyla donatıldı.Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin Taksim Meydan'dan tünele kadar cadde üzerine toplam bin 200 bayrak astığı öğrenildi.'İstiklal bizim nazlı kızımız'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgede yaptığı açıklamada, “İstiklal (Caddesi) bizim nazlı kızımızdır. Aldığımız mesaja çok güçlü bir yanıt vereceğiz, hem de çok güçlü” ifadelerini kullanmıştı.