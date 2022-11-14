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İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı!

Dün bombalı terör saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi bugün Türk bayraklarıyla donatıldı. Terörün gölgesinde kalmayan İstiklal Caddesi yine kalabalıktı.

İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı!
Ekleme: 14.11.2022 - 18:47 Güncelleme: 14.11.2022 - 19:03 / Editör: Ozge Selin
İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı!
Beyoğlu İstiklal Caddesi`nde dün saat 16.20 sıralarında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Saldırgan ve ona yardım ettiği belirlenen 45 şüpheli gözaltına alındı.

Patlamadan yaklaşık 10 saat sonra saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır isimli terörist yakalandı.

İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı!

Patlamada yaralananların büyük bölümü taburcu edildi.

İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı!

İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı yere vatandaşlar karanfil bırakırken cadde Türk bayraklarıyla donatıldı.

İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı!

Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin Taksim Meydan'dan tünele kadar cadde üzerine toplam bin 200 bayrak astığı öğrenildi.

İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı!

'İstiklal bizim nazlı kızımız'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgede yaptığı açıklamada, “İstiklal (Caddesi) bizim nazlı kızımızdır. Aldığımız mesaja çok güçlü bir yanıt vereceğiz, hem de çok güçlü” ifadelerini kullanmıştı.

İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı!
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