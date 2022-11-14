İstiklal Caddesi'ndeki incelemeler sona erdi, yaya trafiğine açıldı

Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama ile ilgili polis ekiplerinin incelemesi tamamlandı. Ekipler, olay yerindeki incelemelerini tamamlarken, cadde tekrar yaya trafiğine açıldı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı ile ilgili polisin yaptığı incelemeler sona erdi.İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırının ardından polisin yaptığı çalışmalar sabah saatlerine kadar sürdü.Ekipler, olay yerindeki incelemelerini tamamlarken, cadde tekrar yaya trafiğine açıldı.