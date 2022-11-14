İstiklal Caddesi'nde saldırı! Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması

ABD İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İstiklal Cadesi'ndeki saldırıyla gili açıklama yaptı.Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, İstanbul'daki 'şiddet eylemi'ni kınayarak, ABD'nin terörle mücadelede NATO müttefiki Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.Sözcü, açıklamasında, 'ABD, bugün İstanbul'da meydana gelen şiddet eylemini şiddetle kınıyor. Düşüncelerimiz yaralılarla birlikte ve sevdiklerini kaybedenlere en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Terörle mücadelede NATO Müttefikimiz Türkiye ile omuz omuzayız.' ifadelerine yer verdi.