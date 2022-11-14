  • USD: 18,51 - 18,54
  • EURO: 18,99 - 19,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İletişim Başkanı Altun: Bu saldırının arkasındaki gerçek failleri bulup onlara ağır bedeller ödeteceğiz

Taksim İstiklal caddesindeki hain saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “ Bu saldırının arkasındaki gerçek failleri bulacağımızdan ve onlara ağır bedeller ödeteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Teröristler bu menfur saldırılarla milletimizi ve hükümetimizi yıldırabileceklerini, ülkemize korku yayabileceklerini sanıyorlar. Masum sivillere yaptıkları saldırılarla milletimizi sindirebileceklerini zannediyorlar. Ama başaramayacaklar” dedi.

Ekleme: 14.11.2022 - 09:23 Güncelleme: 14.11.2022 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
İletişim Başkanı Altun: Bu saldırının arkasındaki gerçek failleri bulup onlara ağır bedeller ödeteceğiz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlama ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Aziz şehrimiz İstanbul'da terör bir kez daha çirkin yüzünü gösterdi. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Bu saldırının arkasındaki gerçek failleri bulacağımızdan ve onlara ağır bedeller ödeteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Teröristler bu menfur saldırılarla milletimizi ve hükümetimizi yıldırabileceklerini, ülkemize korku yayabileceklerini sanıyorlar. Masum sivillere yaptıkları saldırılarla milletimizi sindirebileceklerini zannediyorlar. Ama başaramayacaklar.

Ülkemiz geçmişte de bu türden badireler yaşadı. Her seferinde bunlara karşı koyduk. Her seferinde daha güçlü ve daha birlik olarak çıktık. Her seferinde yılmaksızın faillerin peşine düştük. Bu sefer de farklı olmayacak.

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sarsılmaz liderliğindeki hükümetimiz, teröristleri nerede olurlarsa olsunlar takip etmekten ve cezalandırmaktan asla geri durmamıştır. Bugün derin bir acı hisseden halkımıza, masumlara saldıranların çok ağır bedeller ödeyeceğinin sözünü veriyoruz.

Uluslararası toplum bilmelidir ki sivillerimize yönelik terör saldırıları, bazı ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteğin doğrudan ve dolaylı sonuçlarıdır. Bu ülkeler Türkiye'nin dostluğunu istiyorlarsa teröre doğrudan ve dolaylı desteklerini derhal kesmelidirler.

Bir kez daha, bu saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyor, yaralananlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Teröristlerin cezalandırılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sözümüz sözdür.”
Asgari ücret toplantısı aralıkta başlıyor
Taksim'i kana bulayan patlayıcı TNT çıktı
Süleyman Soylu: ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz
Putin’den İstanbul’daki patlamaya ilişkin taziye mesajı
Taksim'deki bombalı saldırının detayları belli oldu! Teröristin kimliği de açıklandı
Bakan Bozdağ: Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili 46 kişi gözaltında
Taksim'e bombayı yerleştiren teröristin yakalandığı andan kareler
Macron'dan Türkiye'ye Türkçe mesaj: Acınızı paylaşıyoruz terörle mücadelede yanınızdayız
Taksim'de bomba bırakan kadın teröristin kaçış anı kamerada
Asıl sen kimin köpeğisin: İYİ Parti'li Özkan vatandaşa terbiyesizlik yaptı
İstiklal'deki bombalı saldırıda ölenlerin kimlikleri belli oldu: Yarım kalan hikayeler yürekleri yaktı
Çin'den Rusya'yı kızdıracak açıklama
Bombalı saldırı sonrası dikkat çeken detay: Gece yarısı hepsi kaldırıldı
CHP'li başkanın 'sahra' fiyaskosu çok konuşulmuştu! Hayali hastanede oğlunu evlendirdi
İstiklal'deki saldırıda bombayı bırakan gözaltına alındı: Bakan Soylu açıkladı!
Almanya’nın umudu Türkiye: Şirketlerimizi Türkler alsın!
New York Times saldırıyı 'turizm' vurgusuyla servis etti
HDP İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı kınayamadı: 'Üzüntü duyuyoruz' diyerek geçiştirdiler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstiklal'deki saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklama
Bakan Bozdağ'dan İstiklal'deki saldırıya ilişkin önemli bilgi: Bir kadın 40 dakika bankta oturmuş
İstiklal Caddesi'nde patlama: Saldırı noktasına karanfil bırakıldı

İstiklal Caddesi'nde patlama: Saldırı noktasına karanfil bırakıldı

Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım

Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım

27 il için kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor

27 il için kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor

Türkiye'de kaydedildi: Nadir oluyordu gören telefonuna sarıldı

Türkiye'de kaydedildi: Nadir oluyordu gören telefonuna sarıldı

Bakan Yanık acı haberi duyurdu: İstanbul'daki hain saldırıda çalışma arkadaşımız ve kızını kaybettik

Bakan Yanık acı haberi duyurdu: İstanbul'daki hain saldırıda çalışma arkadaşımız ve kızını kaybettik

Togg için ön sipariş tarihi resmen duyuruldu

Togg için ön sipariş tarihi resmen duyuruldu