İletişim Başkanı Altun: Bu saldırının arkasındaki gerçek failleri bulup onlara ağır bedeller ödeteceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlama ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi;“Aziz şehrimiz İstanbul'da terör bir kez daha çirkin yüzünü gösterdi. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Bu saldırının arkasındaki gerçek failleri bulacağımızdan ve onlara ağır bedeller ödeteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.Teröristler bu menfur saldırılarla milletimizi ve hükümetimizi yıldırabileceklerini, ülkemize korku yayabileceklerini sanıyorlar. Masum sivillere yaptıkları saldırılarla milletimizi sindirebileceklerini zannediyorlar. Ama başaramayacaklar.Ülkemiz geçmişte de bu türden badireler yaşadı. Her seferinde bunlara karşı koyduk. Her seferinde daha güçlü ve daha birlik olarak çıktık. Her seferinde yılmaksızın faillerin peşine düştük. Bu sefer de farklı olmayacak.Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sarsılmaz liderliğindeki hükümetimiz, teröristleri nerede olurlarsa olsunlar takip etmekten ve cezalandırmaktan asla geri durmamıştır. Bugün derin bir acı hisseden halkımıza, masumlara saldıranların çok ağır bedeller ödeyeceğinin sözünü veriyoruz.Uluslararası toplum bilmelidir ki sivillerimize yönelik terör saldırıları, bazı ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteğin doğrudan ve dolaylı sonuçlarıdır. Bu ülkeler Türkiye'nin dostluğunu istiyorlarsa teröre doğrudan ve dolaylı desteklerini derhal kesmelidirler.Bir kez daha, bu saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyor, yaralananlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Teröristlerin cezalandırılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sözümüz sözdür.”