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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden İstanbul'daki patlamaya ilişkin taziye mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ekleme: 14.11.2022 - 00:10 Güncelleme: 14.11.2022 - 00:10 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden İstanbul'daki patlamaya ilişkin taziye mesajları
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Geçmiş olsun İstanbul." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da mesajında, "Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise patlamanın herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun." mesajını paylaştı.
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