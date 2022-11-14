  • USD: 18,51 - 18,54
  • EURO: 18,99 - 19,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li başkanın 'sahra' fiyaskosu çok konuşulmuştu! Hayali hastanede oğlunu evlendirdi

‘Sahra hastanesi’ diye övündüğü fuar alanında düğüne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bir de nikah şahidi oldu.

CHP'li başkanın 'sahra' fiyaskosu çok konuşulmuştu! Hayali hastanede oğlunu evlendirdi
Ekleme: 14.11.2022 - 09:16 Güncelleme: 14.11.2022 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
CHP'li başkanın 'sahra' fiyaskosu çok konuşulmuştu! Hayali hastanede oğlunu evlendirdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu pandemi döneminde 'Adana'da bin kişilik Sahra Hastanesi kurduk' diye övündüğü fuar alanında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlunun düğününe katıldı ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte nikah şahidi oldu. Sözde Sahra Hastanesi'nde gerçekleşen ve 3 milyon TL harcanan düğüne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte 3 bin davetli katıldı.

EMANET YATAKLAR TAŞIDILAR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu pandemi döneminde yaptığı açıklamada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın bir haftada bin kişilik sahra hastanesi kurduğunu öne sürmüştü

CHP'li Karalar da koronavirüs salgınına karşı acil eylem planı çerçevesinde, TÜYAP Fuar Alanı'na belediye olarak bin yataklı sahra hastanesi kurduklarını ve kullanıma hazır olduğunu açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun 'sahra hastanesi' diye söz ettiği yerin, Adana'daki fuar alanı olduğu, boş salonun sadece fuar stantlarıyla bölündüğü, bir gecede 'emanet yatakların' taşındığı ortaya çıkmıştı.

MİSKİNLER YURDU

6 özel hastane ve 2 üniversite hastanesi bulunan kentte, bu girişim için hiçbir başvurunun olmadığı belirlenmişti. Dönemin Adana İl Sağlık Müdürü Ahmet Özel sözde sahra hastanesi için 'Miskinler yurdu gibi bir şey. Burası fuar alanı ruhsat alacak durumu yok' ifadesini kullanmış, Adana Valiliği ise 'Anılan yer fuar alanı, bu alanda bin yataklı bir hastane bulunmuyor. Olması gereken araç-gereç ve tıbbi donanımlar bulunmuyor' bilgisini paylaşmıştı.

3 MİLYON TL HARCANDI

Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve partisinin büyükşehir belediye başkanları ile birlikte sözde 'Sahra Hastanesi'nde yapılacak olan düğüne katılmak için Adana'ya geldi. Kılıçdaroğlu ve Akşener düğünden önce Çukurova Belediyesinde açılışlara katıldı. Daha sonra Kılıçdaroğlu, Akşener ve belediyle başkanları 3 bin davetlinin katıldığı ve 3 milyon TL''nin harcandığı düğünde hazır bulundu.

ŞAHİTLİK YAPTILAR

Kılıçdaroğlu ve Akşener, Mert Karalar ile Betül Özen çiftinin nikah şahitliğini yaptı. Karalar, nikahı kıydıktan sonra cüzdanı önce Akşener'e verdi. Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na uzattığı cüzdanı CHP Genel Başkanı da Betül Özen'e verdi.

ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Nisan 2020 tarihinde katıldığı özel bir televizyon kanalındaki yayında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, bir haftada bin yataklı Sahra Hastanesi yaptığını öne sürerek, 'Bin yataklı... 45 günde değil. Bir belediye başkanının yaptığı devasa. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı yapamıyor. Becerisizlik bu kadar olur ya' iddiasında bulunmuştu.

DAHA ÖNCE DE GÜZELLİK FUARI AÇILMIŞTI

Kılıçdaroğlu'nun 'Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bir haftada bin kişilik sahra hastanesi kurdu' dediği fuar alanında 2020 yılının Kasım ayında Estetik Kozmetik Güzellik Fuarı gerçekleştirilmişti.

DÜĞÜNE KİMLER KATILDI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mersin Büyükşehir Belediye Bakanı Vahap Seçer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş.

CHP'li başkanın 'sahra' fiyaskosu çok konuşulmuştu! Hayali hastanede oğlunu evlendirdi
Asgari ücret toplantısı aralıkta başlıyor
Taksim'i kana bulayan patlayıcı TNT çıktı
Süleyman Soylu: ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz
Putin’den İstanbul’daki patlamaya ilişkin taziye mesajı
Taksim'deki bombalı saldırının detayları belli oldu! Teröristin kimliği de açıklandı
Bakan Bozdağ: Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili 46 kişi gözaltında
Taksim'e bombayı yerleştiren teröristin yakalandığı andan kareler
Macron'dan Türkiye'ye Türkçe mesaj: Acınızı paylaşıyoruz terörle mücadelede yanınızdayız
Taksim'de bomba bırakan kadın teröristin kaçış anı kamerada
Asıl sen kimin köpeğisin: İYİ Parti'li Özkan vatandaşa terbiyesizlik yaptı
İstiklal'deki bombalı saldırıda ölenlerin kimlikleri belli oldu: Yarım kalan hikayeler yürekleri yaktı
Çin'den Rusya'yı kızdıracak açıklama
Bombalı saldırı sonrası dikkat çeken detay: Gece yarısı hepsi kaldırıldı
CHP'li başkanın 'sahra' fiyaskosu çok konuşulmuştu! Hayali hastanede oğlunu evlendirdi
İstiklal'deki saldırıda bombayı bırakan gözaltına alındı: Bakan Soylu açıkladı!
Almanya’nın umudu Türkiye: Şirketlerimizi Türkler alsın!
New York Times saldırıyı 'turizm' vurgusuyla servis etti
HDP İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı kınayamadı: 'Üzüntü duyuyoruz' diyerek geçiştirdiler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstiklal'deki saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklama
Bakan Bozdağ'dan İstiklal'deki saldırıya ilişkin önemli bilgi: Bir kadın 40 dakika bankta oturmuş
İstiklal Caddesi'nde patlama: Saldırı noktasına karanfil bırakıldı

İstiklal Caddesi'nde patlama: Saldırı noktasına karanfil bırakıldı

Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım

Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım

27 il için kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor

27 il için kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor

Türkiye'de kaydedildi: Nadir oluyordu gören telefonuna sarıldı

Türkiye'de kaydedildi: Nadir oluyordu gören telefonuna sarıldı

Bakan Yanık acı haberi duyurdu: İstanbul'daki hain saldırıda çalışma arkadaşımız ve kızını kaybettik

Bakan Yanık acı haberi duyurdu: İstanbul'daki hain saldırıda çalışma arkadaşımız ve kızını kaybettik

Togg için ön sipariş tarihi resmen duyuruldu

Togg için ön sipariş tarihi resmen duyuruldu