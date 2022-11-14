Başakşehir'de şantiyedeki konteynerler yandı: İşçiler arasında kavga çıktı...

Yangın saat 13.45 sıralarında Kayaşehir'de bulunan bir şantiyede işçilerin konakladığı ve sosyal yaşam alanı olarak kullandığı 3 konteynerde çıktı.Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında konteynerler kısa sürede alevler içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri geldiği sırada, şantiyede çalışan işçiler yanan konteynerlerin önünde kavga etmeye başladı.Birbirine tekme ve yumruklarla saldıran işçilerin o anlarını çevredekiler, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Can kaybının ve yaralananın olmadığı yangında konteynerler kullanılamaz hale geldi.