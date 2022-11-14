27 il için kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı. Yayınlanan rapora göre hava sıcaklıkların düşüşe geçtiği görülürken yurdun bazı bölgelerinde sağanak ve kar etkisini gösterecek.Kasım ayının ortasına geldiğimiz bugünlerde özellikle sabah ve gece saatlerinde sıcaklık farklı gün geçtikçe artıyor.Uzmanlar kar yağışı için tarih vermeye başladığı bugünlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı. Yurt genelinde sıcaklıkların düştüğü söyleyen uzmanlar ayrıca cuma gününe dikkat çekti.Sağanağın etkili olacağı yurdun doğu karadeniz bölgesindeki yağışların Cuma günü yurt genelinde olacağı ifade edildi.Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 17°CParçalı az bulutluİSTANBUL °C, 17°CParçalı az bulutluKIRKLARELİ °C, 17°CParçalı az bulutluKOCAELİ °C, 17°CParçalı az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 15°CAz bulutluDENİZLİ °C, 21°CAz bulutluİZMİR °C, 20°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 19°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ADANA °C, 26°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 23°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 19°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ANKARA °C, 16°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 15°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 15°CAz bulutluParçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.BOLU °C, 15°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 15°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.AMASYA °C, 14°CParçalı bulutluARTVİN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.ELAZIĞ °C, 15°CAz bulutlu ve açıkERZURUM °C, 12°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 10°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 12°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 20°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 21°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 18°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 21°CAz bulutlu ve açık