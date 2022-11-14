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27 il için kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Kasım hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelerde 27 il için kritik uyarıda bulunuldu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada sıcaklıkların hızla düşüşe geçeceği, Cuma günü ise yurt genelinde yağış beklendiğini belirtildi. İşte ülke genelinde beş günlük hava durumu..

Ekleme: 14.11.2022 - 11:26 Güncelleme: 14.11.2022 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
27 il için kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı. Yayınlanan rapora göre hava sıcaklıkların düşüşe geçtiği görülürken yurdun bazı bölgelerinde sağanak ve kar etkisini gösterecek.

Kasım ayının ortasına geldiğimiz bugünlerde özellikle sabah ve gece saatlerinde sıcaklık farklı gün geçtikçe artıyor.

Uzmanlar kar yağışı için tarih vermeye başladığı bugünlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı. Yurt genelinde sıcaklıkların düştüğü söyleyen uzmanlar ayrıca cuma gününe dikkat çekti.

Sağanağın etkili olacağı yurdun doğu karadeniz bölgesindeki yağışların Cuma günü yurt genelinde olacağı ifade edildi.

Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

MARMARA
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
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