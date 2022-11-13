PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu Kılıçdaroğlu'na destek verdi, Fincancı'yı övdü!

PKK/KCK terör örgütü elebaşı Mustafa Karasu, yaptığı açıklamalarla teröristlere destek verdiği için tutuklanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya övgüler dizdi. Terör elebaşı bununla yetinmeyip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devletin kurumlarına attığı uyuşturucu iftirasına da arka çıktı.Terör örgütü elebaşı Karasu Fincancı hakkında 'TSK'nın kimyasal silah kullandığını söyleyen Şebnem Korur Fincancı Türkiye toplumunun onurudur. Türkiye halkını temsil eden Şebnem Hoca'nın tutumu tarihî bir eylemdir. Yine zindanda da devam edeceğini söyledi. Bundan daha onurlu bir duruş olamaz.' ifadelerini kullandı.PKK kanalında TSK'yı suçlayan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya aynı kanalda övgüler sıralayan PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da devletin kurumlarına attığı uyuşturucu iftiralarına da sahip çıktı.