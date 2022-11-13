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Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Ekleme: 13.11.2022 - 00:28 Güncelleme: 13.11.2022 - 00:29 / Editör: Ozge Selin
Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gölbaş- Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Cuma Kılıç yönetimindeki 01 AIM 886 plakalı otomobil, Balkar köyü yakınlarında, Şeyho Selçuk'un kullandığı 44 BU 403 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücüler ile yanlarında bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yusuf Selçuk, durumunun ağır olması nedeniyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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