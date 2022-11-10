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CHP’li belediyede bir rüşvet skandalı daha! Görüntüler ortaya çıktı... Bu kez de zabıta müdürü

Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'nün rüşvet aldığı iddia edilen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Ataşehir Belediyesi, rüşvet aldığı öne sürülen müdürün görevden alındığını açıkladı. Ayrıca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise iddialarla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı açıkladı. Öte yandan Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Yılmaz’ın da Hurdacılar için rüşvet pazarlığı yaptığı iddiasına yönelik görüntüler paylaşıldı

CHP’li belediyede bir rüşvet skandalı daha! Görüntüler ortaya çıktı... Bu kez de zabıta müdürü
Ekleme: 10.11.2022 - 15:25 Güncelleme: 10.11.2022 - 15:28 / Editör: Ozge Selin
CHP’li belediyede bir rüşvet skandalı daha! Görüntüler ortaya çıktı... Bu kez de zabıta müdürü
Ataşehir Belediyesi'nde bu kez Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün rüşvet aldığına yönelik görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Belediye tarafından basın açıklaması yapıldı. Belediye tarafından yapılan açıklamada müdürün görevden alındığı belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir kısım sosyal medya ile basın kurumlarında çıkan, kurumumuzun bir çalışanı hakkında paylaşılan görüntülere dair bilgi sahibi olunması üzerine, görüntülerde yer alan içeriğin neye ilişkin olduğu ve gerçek olup olmadığı konusunda, başkanlık emriyle teftiş kurulu müdürlüğümüzce inceleme/soruşturma başlatılmış olup, başkanlığımızca bu kişinin görevine son verilmiştir. Haberlerdeki görüntülere dair kurumumuz tarafından İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na gereği için müracaat edilmiş olup, konu hakkında gerekli tüm hassasiyet özenle gösterilmektedir."

Ayrıca rüşvet iddiasıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da ruhsat müdürüyle ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını açıkladı.

BİR BALYA PARAYI ALIP ÇEKMECESİNE KOYDU

Görüntülere yansıyan anlarda, Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün odasında iki kişiyle görüşürken önünde oturan kişiden aldığı bir balya parayı alarak çekmecesine koyduğu görülmüştü.

ZABITA MÜDÜRÜNÜN DE RÜŞVET PAZARLIĞI YAPTIĞI İDDİA EDİLİYOR

Ataşehir Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarının ise ardı arkası kesilmiyor. Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün rüşvet aldığı iddialarına yönelik görüntüleri paylaşan sosyal medya hesabından ayrıca Zabıta Müdürü Mehmet Yılmaz'ın hurdacılarla rüşvet pazarlığı yapıldığı öne sürüldü. Videoda yer alan görüntülerde, Yılmaz'ı ziyaret eden kişiler arasında gecen diyalogda şunlar konuşuldu:

*Mehmet Yılmaz: Mağdur olan taraf o doğrudur diye tamam bu sözü veriyorum.
*Misafirlerden biri: Oraya koymasınlar direk içeriye versin.
*Bir diğer misafir: Ben bahçede oturuyordum Müdürüm. Geldi Şahin abi dedim ki 'Müdürün haberi var'
*Mehmet Yılmaz: Kendim de aradım haberi var.
*Misafir: Bende de dedim haberi var. Bana dedi ki 'Beni kimse aramadı.' Abi dedim sen niye dik dik konuşuyorsun. Biz bu partinin çocuklarıyız, buranın insanıyız. Herkes bizi tanıyor. Kalender başkanın yeğeniyiz. Müdür bey de bizi tanıyor. Bak arıyorum. Bana diyor 'Ara.' Abi bak dik dik konuşma dedim. Adamı çıkartıyorum engelli ayağından sakat
*Mehmet Yılmaz: O önemli değil onu geçtik. Onun ihtiyacı yok.
*Misafir: Müdürüm olmaz ki ama başka bir adama denk gelecek. Adam ters bir şey söyler o ters bir şey söyler gerek yok yani.
*Mehmet Yılmaz: 50 yaşına gelmiş. Ben biraz yontuyorum onu her gün.
*Misafir: Dedim ki biz Mehmet abiyle dün görüştük.
*Mehmet Yılmaz: Dün mü görüştük sizinle
*Misafir: Dün değil evvelsi gün. Ben dedim 'Seni dün 1 saat bekledim gelmedin.'
*Mehmet Yılmaz: Ben ona söyledim 09.00'da gelecekler diye. Orayı yapacaksınız mecburen. Ömür boyu yaşasın.
*Misafir: Yapıldı zaten müdürüm sıkıntı yok. Diyorum ki zaten 'Şahin abi bir beklentin varsa bize söyle. Biz yabancı değiliz. Ona göre hareket edelim. 'Yok ben anlamam' diyor. Çocuğa da 'Benden habersiz nasıl yaparsınız?' demiş.
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