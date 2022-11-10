ABD vatandaşları yoğun stres altında: Enflasyon ve güvenlik endişesi had safhada

Koronavirüs salgınının yıkıcı etkisi henüz sona ermeden ABD'de yanlış ekonomi, iç ve dış politikalar ülkedeki enflasyonu tırmandırdı. Rusya Ukrayna savaşında baskıcı ve savaşı tırmandıran bir söylem ve davranış içerisine giren ABD hükümeti, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyayı enerji ve gıda krizine sürükledi.ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNDEABD'nin bu politikaları neticesinde ülkede vatandaşların alım gücü günden güne eridi ve enflasyon 40 yılın zirvesine tırmandı. Enflasyonun yükselişi, kitlesel, bireysel saldırıları ve güvensizliği beraberinde getirirken yoğun stres vatandaşları hareket edemez noktaya getirdi.ENFLASYON STRESİAmerikan Psikoloji Derneği tarafından yapılan bir ankete göre, enflasyon endişesi yüzde 83 ile Amerikalılar arasında en büyük stres kaynağına dönüştü. 2020'de koronavirüs salgını nedeniyle sağlık ilk sıradaydı. Bu yıl ise sağlığın stres kaynağındaki yeri 6'ncı sıra oldu.JOE BİDEN'IN YANLIŞ POLİTİKALARIABD'deki ara seçimler ve Joe Biden'ın yanlış politikaları neticesinde ulusun geleceğini tehlike altında görenlerin oranı yüzde 76 oldu ve ulus güvenliği, ABD'lilerin stres kaynağı sıralamasında enflasyonun ardından ikinci sıraya yerleşti.Ankete katılanların yüzde 75'i ise şiddet ve suç konusunda stresli hissettiklerini bildirdi. Bu oranın yükselişinde, son dönemde ülkedeki şiddet olaylarının artması etkili oldu.ABD VATANDAŞLARI POLİTİK İKLİMDEN RAHATSIZAnkete katılan ABD vatandaşlarından yüzde 73'ü kitlesel saldırı ihtimalleri nedeniyle stres altında olduğunu söylerken, bireysel silahlanmanın stres nedeni olması yüzde 72 oranında gerçekleşti. Bunu yüzde 70 ile sağlık, yüzde 67 ile küresel çatışmalar ve yüzde 66 ile politik iklim takip etti.