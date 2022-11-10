  • USD: 18,58 - 18,61
  • EURO: 18,54 - 18,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD vatandaşları yoğun stres altında: Enflasyon ve güvenlik endişesi had safhada

ABD enflasyonu geçtiğimiz ay yıllık 8,2 ile son 40 yılın rekorunu görmüş, ülkede alım gücü günden güne erimeye başlamıştı. Amerikan Psikoloji Derneği, düzenlediği bir ankette ABD vatandaşlarının en büyük stres kaynağının enflasyon olduğunu ortaya koydu. İkinci sırada ise ülkedeki güvenlik endişeleri yer alıyor.

ABD vatandaşları yoğun stres altında: Enflasyon ve güvenlik endişesi had safhada
Ekleme: 10.11.2022 - 14:54 Güncelleme: 10.11.2022 - 14:54 / Editör: Ozge Selin
ABD vatandaşları yoğun stres altında: Enflasyon ve güvenlik endişesi had safhada
Koronavirüs salgınının yıkıcı etkisi henüz sona ermeden ABD'de yanlış ekonomi, iç ve dış politikalar ülkedeki enflasyonu tırmandırdı. Rusya Ukrayna savaşında baskıcı ve savaşı tırmandıran bir söylem ve davranış içerisine giren ABD hükümeti, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyayı enerji ve gıda krizine sürükledi.

ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNDE
ABD'nin bu politikaları neticesinde ülkede vatandaşların alım gücü günden güne eridi ve enflasyon 40 yılın zirvesine tırmandı. Enflasyonun yükselişi, kitlesel, bireysel saldırıları ve güvensizliği beraberinde getirirken yoğun stres vatandaşları hareket edemez noktaya getirdi.

ENFLASYON STRESİ
Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yapılan bir ankete göre, enflasyon endişesi yüzde 83 ile Amerikalılar arasında en büyük stres kaynağına dönüştü. 2020'de koronavirüs salgını nedeniyle sağlık ilk sıradaydı. Bu yıl ise sağlığın stres kaynağındaki yeri 6'ncı sıra oldu.


JOE BİDEN'IN YANLIŞ POLİTİKALARI
ABD'deki ara seçimler ve Joe Biden'ın yanlış politikaları neticesinde ulusun geleceğini tehlike altında görenlerin oranı yüzde 76 oldu ve ulus güvenliği, ABD'lilerin stres kaynağı sıralamasında enflasyonun ardından ikinci sıraya yerleşti.

Ankete katılanların yüzde 75'i ise şiddet ve suç konusunda stresli hissettiklerini bildirdi. Bu oranın yükselişinde, son dönemde ülkedeki şiddet olaylarının artması etkili oldu.

ABD VATANDAŞLARI POLİTİK İKLİMDEN RAHATSIZ
Ankete katılan ABD vatandaşlarından yüzde 73'ü kitlesel saldırı ihtimalleri nedeniyle stres altında olduğunu söylerken, bireysel silahlanmanın stres nedeni olması yüzde 72 oranında gerçekleşti. Bunu yüzde 70 ile sağlık, yüzde 67 ile küresel çatışmalar ve yüzde 66 ile politik iklim takip etti.
Esnaf Yalova'da Ümit Özdağ'ın hayallerini yıktı! Hemen dükkanı terk etti
Otomobilde ÖTV indirimi yapılacak mı? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den son dakika açıklaması...
ABD'den Ukrayna'ya dev yardım paketi...
Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi kabul edildi...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı! 'KKTC'nin tanınma zamanı gelmişti'
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler! PKK ile nasıl helalleşeceğiz?
Bakan Koca 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! 'Tam asgari ücret alacaklar'
Bali'de kritik zirve! ABD'li ve Çinli liderler bir araya gelecek
AK Parti'den yeniden değerleme oranı için düzenleme hazırlığı...
MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddialarını yalanladı!
Başkan Erdoğan'a Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı
CHP'den istifa eden Aslı Baykal sessizliğini bozdu: CHP gelecek için umut vermiyor
Rusya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: G20'de duyuracağız
CHP'li Vekil Özkan Yalım için INTERPOL'den Türkiye'ye mesaj: Vergi kaçakçısı çıktı
Sanayide tüm zamanların en yüksek ihracatı: 10 ayda 150 milyar doları aştı
CHP’li belediyede bir rüşvet skandalı daha! Görüntüler ortaya çıktı... Bu kez de zabıta müdürü
Telegraph: Ukrayna'daki savaşın asıl kazananı Türkiye
Mahkeme heyetine hakaret eden CHP’li milletvekillerine fezleke
ABD vatandaşları yoğun stres altında: Enflasyon ve güvenlik endişesi had safhada
Şirin Payzın'dan skandal sözlerine Bakan Soylu'dan sert tepki: Kana susamış vampirler...
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

ÖTV indirimi hazırlığı başladı! İşte konuşulan rakamlar ve öne çıkan tarih

ÖTV indirimi hazırlığı başladı! İşte konuşulan rakamlar ve öne çıkan tarih

Kayalıkların arasında gizliydi: Definecilerin saklı hazinesi ortaya çıktı

Kayalıkların arasında gizliydi: Definecilerin saklı hazinesi ortaya çıktı

Duyuruldu: Twitter'da yeni dönem!

Duyuruldu: Twitter'da yeni dönem!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Borçlar ve para cezaları silinecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Borçlar ve para cezaları silinecek

Şifayı Türkiye’de buldu! 12 yıldır ağır depresyon hastasına beyin pili tedavisi .

Şifayı Türkiye’de buldu! 12 yıldır ağır depresyon hastasına beyin pili tedavisi .