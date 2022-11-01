Pençe Kilit bölgesinde teröristlere ait 6 odalı mağara bulundu

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini başarıyla devam ediyor.Operasyonlar kapsamında hain teröristler etkisiz hale getirilirken, gizlendikleri mağara ve sığınaklar da tespit edilerek imha ediliyor. Son olarak 18 Nisan gecesi başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'ndan güzel haber geldi.Bölgedeki operasyonda, bugüne kadar teröristlerin kullandığı 400'ün üzerindeki mağara ve sığınak bulundu. Son olarak bölgede terör örgütüne ait 150 metre uzunluğunda 6 odalı mağara tespit edildi.Konuya ilişkin haber, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:'İnlerindeyiz! Kahraman Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor! Bölgede tespit edilen 150 metre uzunluğundaki altı odalı bir mağarada PKK'lı teröristlere ait silahlar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.'